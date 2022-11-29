В Еврокомиссии критиковали компании за "позорное поведение".

Два европейских спутниковых провайдера транслируют российские каналы с дезинформацией в Россию, Африку, Индию и на Ближний Восток.

Как пишет Politico, французский Eutelsat и люксембургский SES транслируют пропагандистские каналы в десятки миллионов домов в России, Африке, Индии и на Ближнем Востоке, позволяя распространять дезинформацию и враждебный по отношению к Украине контент.

Eutelsat частично принадлежит французскому государству (22% акций через государственный инвестиционный банк Bpifrance). Этот спутниковый оператор занимает третье место в мире по доходам.

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Сегодня он предлагает два российских пакета платного телевидения – "Триколор" и "НТВ-Плюс". Ранее в этом году Eutelsat сообщал, что почти 7% его выручки приходится на российских клиентов, включая "Триколор" и "НТВ-Плюс", и ужесточение санкций может оказать "значительное негативное влияние" на его финансы. Так что оператор продолжает транслировать десятки поддерживаемых Кремлем русскоязычных каналов и RT на арабском языке, не попавший под санкции, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова называла поведение компании "позорным", а Eutelsat тем временем утверждал, что не имел законных оснований выгнать российских вещателей.

"Мы не вправе принимать решение о прекращении вещания некоторых каналов. Это не та обязанность, которую можно возложить на частную компанию", – сказала Анита Балтаджи, директор по коммуникациям Eutelsat.

Французский регулятор СМИ Arcom разрешил провайдеру транслировать три российских государственных канала: "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, и это решение в суде обжалует неправительственная организация "Репортеры без границ".

Регулятор заявляет, что не может Eutelsat запретить использование каналов, поскольку для этого нет правовых оснований. При этом известно, что Arcom может попросить Eutelsat прекратить вещание российских пропагандистов. К примеру, в июле надзорный орган дал компании 48 часов на то, чтобы закрыть российский канал "НТВ Мир", вещающий в Европе и разжигающий ненависть и к Украине.

В свою очередь люксембургская компания SES – крупнейший в мире спутниковый провайдер – разрешила двум клиентам в Южной Африке и Индии транслировать через свои спутники подсанкционный канал RT English (Russia Today). При этом SES заявила, что неоднократно просила своих африканских и индийских клиентов закрыть доступ к пропагандистскому RT.

Провайдер заявляет, что "не может удалить эти каналы, не затрагивая десятки законных каналов, не подпадающих под санкции". И такие действия, мол, "скорее всего, приведут к непредвиденным юридическим и геополитическим последствиям".

Санкции и запрет российских пропагандистских каналов

Politico отмечает, что спутниковые компании действительно ограничены в возможности удалять определенные каналы из пакетов, которые предлагают их клиенты. Но они могут прекратить продавать свои услуги тем, кто не соблюдает санкции ЕС.

Ранее в ноябре почти 40 депутатов Европарламента призвали применить санкции, чтобы остановить в эфире российских теле- и радиостанций распространение ложных сведений о войне в Украине.

Польша и страны Балтии активно настаивают на включении санкций против российских СМИ в будущий санкционный пакет. Они внесли вопрос в повестку дня заседания Совета министров культуры стран Европы 29 ноября.

В последние месяцы ЕС запретил несколько каналов, таких как RT English, RT UK, RT France, RT Germany, RT Spanish, Sputnik, RTR Planeta, Россия 24 и TVCI, за распространение дезинформации. Компаниям из ЕС не разрешено транслировать их за границу.

По словам вице-президента Европейской комиссии Веры Юровой, сейчас ЕК стремится "усилить борьбу с российской пропагандой и устранить лазейки".

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