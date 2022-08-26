Вместо Russia Today: почему западные медиа стали пропагандистами Кремля

Не успели в Европе запретить вещание токсичной Russia Today, как знамя российских пропагандистов подхватил респектабельный Euronews. Нарративы РФ, которые вливаются в уши граждан 135-ти стран, теперь гораздо опаснее, чем когда они звучали в сюжетах топорных телелюдоедов.

Пока европейцы спорят о границах допустимого в запрете шенгенских виз для граждан Российской Федерации, нарративы РФ вливаются в уши граждан ЕС (а в целом 135-ти стран) из источника, которому они привыкли доверять – телеканала Euronews. На это, в частности, обратил внимание российский оппозиционер, проживающий в Германии, Альфред Кох.

К примеру, российская версия Euronews транслировала такие новости: "Русская армия практически полностью захватила Бахмут", "Украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов Донецка", "В результате обстрела Соледара российской артиллерией там за один день погибло две тысячи солдат ВСУ", "В Бердянске очереди в паспортные столы из желающих получить российское гражданство", "В Мариуполе российские строители вместе с местными жителями восстанавливают город, Россия выделяет на это миллиарды рублей", и так далее.

Учитывая, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уже официально обращался к руководству Euronews с заявлением о некорректности и ангажированности их материалов, продвигающих российские нарративы в отношении Украины, такие новости выглядят, по меньшей мере, плевком в адрес Киева. Особенно, на фоне ответа европейской редакции телеканала украинскому регулятору. В частности, в нем было сказано, что "предоставление объективных беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях".

"Беспристрастные и объективные"

К сожалению, даже простейший пятидневный мониторинг (с 15 по 19 августа, слоты с 8:00 до 23:00) контента иностранного телеканала с крупнейшим покрытием, свидетельствует, что Euronews продолжает отрабатывать задачи кремлевской пропаганды: подбор материалов, текстов и общая позиция русскоязычной редакции выглядит не просто необъективной, а откровенно пророссийской. Более того, ощущается сильная поддержка российской агрессии.

Чтобы не быть голословными в том, что новости Euronews не соответствуют действительности и находятся относительно событий в Украине под влиянием позиции и риторики Кремля, приведем несколько самых ярких примеров.

Так, 15 августа одной из главных тем эфира Euronews стали обстрелы Каховской ГЭС, что, по содержанию сюжета, может привести к… ядерной катастрофе на ЗАЭС. Судите сами.

"МО РФ опубликовало кадры последствий обстрела Каховской ГЭС. Как уверяет ведомство, 3 из 6 турбин остановлены, объект работает в предаварийном режиме. Российская сторона утверждает, что сбои в системе… могут негативно повлиять на охлаждения реакторов Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками в марте. Украинские власти, в свою очередь опровергают, что обстрелы… могут привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС. По их словам, ВСУ работает максимально аккуратно и исключительно по военным точкам. Но страх повторения Чернобыля у местных жителей все равно присутствует", - говорится в сюжете.

Простыми словами, причинно-следственные связи в описании реальной ситуации на Каховской ГЭС и ЗАЭС отсутствуют, а развитие событий подано настолько обрывочно и с таким переносом акцентов, что у зрителя невольно возникает прямая связь – обстрел ВСУ Каховской ГЭС равно обстрел ЗАЭС. "Помогает" этому и видеоряд – публикация минобороны РФ кадров "обстрелянной станции".

Во-первых, манипуляция в этом сюжете начинается уже с названия. Ведь ВСУ обстреляли мост на дамбе, а не ГЭС. Кроме того, ничего не говорится о том, что Каховская ГЭС использовалась россиянами в качестве переправы через Днепр. А первопричина аварийного режима работы Запорожской АЭС вовсе не в обстреле дамбы, а в том, что самую большую атомную электростанцию в Европе еще в марте 2022 года захватили российские войска.

Во-вторых, используя для "баланса мнений" обращение президента Украины Владимира Зеленского про коллективную ответственность россиян, в материале не используются тезисы Зеленского, посвященные именно ЗАЭС.

В-третьих, информповод эксплуатируется для ежедневно продвигаемых РФ нарративов о ядерной угрозе для человечества из-за "обстрелов Украиной" АЭС и необходимости принудить Украину к прекращению огня. Для этого, в частности, сюжет дополнен эмоциональными синхронами местных жителей, которые "боятся повторения Чернобыля".

К слову, и в других слотах, когда озвучивается пассаж о напряженной ситуации в Энергодаре, где "из-за непрекащающихся обстрелов АЭС сохраняется риск атомной катастрофы", редакция Euronews предпочитает не упоминать о том, кто же ведет обстрелы захваченной АЭС.

Однобокая подача

Еще один пример – "бавовна" в Крыму. 16 августа редакция Euronews шесть часов крутила в новостном блоке короткий материал о взрывах в Джанкое, при этом умалчивая о второй серии "хлопков" в Гвардейском. Более того, телеканал не в полной мере информировал свою аудиторию, ограничиваясь только комментарием главы аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова и сообщением еще одного крымского "чиновника" не плодить версии и не распускать слухи, а "дождаться официального сообщения минобороны РФ".

С одной стороны, это могло быть оправданным, если политика Euronews ссылаться только на официальные источники. Учитывая, что российская власть до вечера так и не прокомментировала ситуацию с Гвардейским, информация телеканала долго оставалась неполной. С другой стороны, под вечер Euronews все-таки дополнил материал, ссылаясь на… российскую негосударственную газету "Коммерсантъ" и только на нее. Однако еще в 15:00 соответствующие сообщения были в альтернативных авторитетных источниках, к примеру, у Радио Свобода. Не говоря уже о том, что нет никакой позиции украинской стороны, хотя очевидно, что Крым – это Украина.

Подыгрывание Кремлю можно заметить и в сюжете "Москва и Киев заявляют о своих успехах", выходившем несколько раз в утренних блоках Euronews. В частности, в нем упоминалось о потерях украинской армии (информация от Генштаба РФ) и ни одного слова о потерях вооруженных сил РФ. При этом аналогичные ежедневные сводки украинского Генерального штаба отсутствовали вовсе.

Похожая "избирательность" редакции Euronews прослеживается и в материале "Ситуация на фронтах". В частности, в нем, помимо манипуляции с географическим сужением зоны боевых действий до границ Донбасса (либо нет выгодной информации про другие фронты, либо такое географическое сужение оперативных сводок отражает заявления Кремля про то, что "военная операция" ограничивается "защитой" территорий ЛДНР), есть еще и блок с откровенной российской пропагандой.

"16 августа МЧС России отчиталось о доставке на территорию, подконтрольную самопровозглашенной ДНР, питьевой и технической воды для котельных. В ведомстве также рассказали об установке в Донбассе станций комплексов очистки воды от различных примесей и микроорганизмов", - говорится в сюжете.

При этом полностью проигнорирован невыгодный РФ фактаж из украинских источников. Это вызывает оправданные подозрения, что такая "избирательность" может служить косвенным подтверждением использования Euronews для лоббирования оккупационного режима России в Украине.

С такими "друзьями" не нужно врагов

"Вишенкой" на этом торте откровенных односторонних манипуляций можно считать сюжет об иностранцах, которые обвиняются в наемничестве. Этот материал выходил в каждом новостном блоке более двадцати двух раз в течение слота. При этом, хотя новость титровалась как один материал с одним названием, содержала она два отдельных, не связанных друг с другом информповода.

В первом речь шла об иностранцах-военных, которые прибыли воевать на Донбасс за Украину, и которых теперь в "ДНР" намереваются "судить". При этом, в сюжете только единожды и только перед "Донецкая республика" озвучивается "самопровозглашенная". Далее в тексте несколько раз звучат определения "суд", "приговор", "Верховный суд", однако не уточняется правовой статус этих так называемых "судов" и "приговоров".

Второй информповод к первому притянут за уши. Так сказать, "на контрасте" редакция Euronews вдруг вспоминает, что "в то же время", пока в "ДНР" судят "наемников", всем россиянам, даже тем, кто просто ищет свободы, Запад может запретить въезд на свою территорию. Манипуляция – примитивнее некуда.

По словам члена Федерации работодателей Украины Александра Соколовского, который первым обратил внимание на откровенно пророссийские финты Euronews, в акционерах телекомпании, кроме Media Global Networks (53%), американской NBC (25%), "Франс Телевизьон" (10,73%), итальянской "РАИ" (9,66%) есть и "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (7,17%).

"Охват телеканала Euronews - это 248 млн домовладений в 135 странах мира, что значительно превышает охват конкурентов (CNN — 118 млн, BBC World News — 73 млн, CNBC — 71 млн). Финансирование Euronews только в незначительной доле осуществляется за счет рекламы, а основные ассигнования идут от Европейской комиссии… И у меня к чиновникам в Брюсселе вопрос: а че вы Симонян с ее "парашей тудей" закрыли? Типа, свобода слова - так свобода слова. Чего уж. Вот же у вас в Лионе (там штаб-квартира Euronews) сидят люди, которые, пользуясь европейской инфраструктурой распространения сигнала, на самой большой телекомпании Европы, вещают свою блевотину без каких-либо проблем. При этом считаются европейскими журналистами, имеют визы, ВНЖ и даже, наверное, некоторые - европейские паспорта. Не, ну класс же? Это, как если бы во время Второй мировой войны в офисе ВВС в Лондоне была бы немецкая редакция, находящаяся под полным управлением доктора Геббельса. И каждое утро: "Guten Morgen! Wir sprechen aus London!" И дальше - про победоносный вермахт и недочеловеков…", - возмутился бизнесмен.

Он подчеркнул, что за налоги европейцев, вполне респектабельная телекомпания, финансируемая Евросоюзом, "гонит пропутинскую дичь". И намекнул, что российских нефтедолларов все еще достаточно, чтобы Кремль имел возможность покупать европейских медийщиков.

Это мнение подтверждает и совсем свежий скандал. Так, телеканал "Настоящее время" (русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки", который финансируется с помощью грантов Конгресса США) сначала выдали Vox populi (опрос общественного мнения на "горячую" тему) жителей Москвы и Львова о том, как изменилась их жизнь за полгода полномасштабной агрессии России против Украины. А потом… удалили материал.

"Мы приняли решение удалить материал, так как он не соответствует стандартам, принятым в редакции. Приносим свои извинения читателям и зрителям", - сообщили в "Настоящем времени".

Правда, редакция не пояснила, какие именно стандарты нарушены. Ведь Vox populi – формат, позволяющий продемонстрировать какую-либо мысль или позицию. То есть, сам жанр – не какой-то аналитический соцопрос, он сам по себе не претендует на объективность.

Впрочем, вы сами можете посмотреть, как в Москве девушка, улыбаясь, говорит, что "жаль людей, которые умирают, но это же во благо". В то же время из Львова звучит другое мнение: женщина говорит, что она из Новой Каховки, ее брат защищал Мариуполь и его убили.

Не хочется предполагать, что материал удалили вовсе не потому, что он не отвечал журналистским стандартам, а потому, что за деньги Конгресса США россиянам не удалось "сохранить лицо", поскольку они уже давно его потеряли.

Иванна Скляренко, Татьяна Стежар