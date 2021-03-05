Эксперты в Братиславе и украинцы, которые живут в соседней стране, раскритиковали словацкого премьера за слова, что он якобы пообещал России украинское Закарпатье.

Такого еще не было. Премьер-министр Игорь Матович помимо вспышки кризиса в правительстве Словакии вынужден разбираться и с другими проблемами. В частности, он очень неудачно пошутил о восточном соседе своей страны - Украине.

Во время интервью Матович сказал, что за вакцину Sputnik V пообещал России украинское Закарпатье. И это вызвало дипломатический скандал, - пишет словацкое издание Nový Čas. Слова Матовича жестко раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но и в Словикии неудачная шутка Матовича вызвала осуждение.

"Украинцы считают Игоря Матовича главой словацкой власти. И когда премьер, хоть и в шутку, говорит такое безобразие, что поменял Закарпатскую Украину на Sputnik V, то такое невозможно понять", - сказал словацкий эсперт по вопросам Украины Александр Дулеба.

Читайте такжеСловакия столкнулась с политическим кризисом из-за покупки российской вакцины – СМИОн добавил, что поведение Матовича в зарубежной политике говорит, что он "не дорос до своей должности".

Председатель украинско-словацкой инициативы Людмила Вербицкая тоже раскритиковала словацкого премьера.

"Шутка премьера звучит оскорбительно для украинцев, страдающих от агрессии России под оккупацией в Крыму, а также на части украинского Донбасса. Также это доказательство того, как премьер "успешно" ведет зарубежную политику", - сказала она.

В другом материале Nový Čas пишет, что депутаты словацкого Национального Совета от политических сил "Свобода и Солидарность" и "Гражданская консервативная партия" призвали премьера извиниться перед Украиной. По их мнению, неудачная шутка Матовича позорит имя Словакии за рубежом и вредит хорошим словацко-украинским отношениям.

Читайте такжеВ МИД требуют извинений от премьера Словакии за "шутку" о Закарпатье и России"Украина - наш сосед и проверенный партнер, который страдает от агрессии со стороны путинской России. Часть украинской территории оккупирована Россией, на другой части украинской территории продолжается российская военная операция. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть среди важных столпов внешней политики Словацкой Республики. А политики, которые выполняют конституционные функции, должны избегать любых проявлений, которые бы ставили под сомнение эту поддержку", - говорится в заявлении словацких депутатов.

В конце концов, премьер-министр Словакии извинился за свою нелепую шутку. Об этом он написал на официальной странице в Twitter, добавив на украинском языке: "Словаччина - твій друг!".

Словацкий скандал: что произошло?

Словацкий премьер в эфире радиостанции Radio Express заявил, что в обмен на вакцину Sputnik V пообещал России «Закарпатскую Украину», но потом дал знать, что пошутил.

В МИД Украины немедленно отреагировали на слова главы словацкого правительства и призвали страну извиниться. Такие заявления, отметили в министерстве, негативно влияют на добрососедские украинско-словацкие отношения.

Уже на следующий день глава МИД Словакии в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой извинился за «шутку» политика.

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Перевод: Лесь Дымань