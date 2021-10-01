Насильником и убийцей оказался 59-летний Франсуа Веров, который работал в жандармерии.

Во Франции спустя 35 лет серийный маньяк по кличке "Рябой" раскрыл свою личность и совершил суицид.

Об этом пишет Le Parisien.

Насильником и убийцей оказался 59-летний Франсуа Веров, который работал в жандармерии. Он проживал в курортном городке Гро-дю-Руа на юге страны, где и покончил с собой.

Мужчина оставил предсмертную записку, в которой признался, что именно он совершил серию изнасилований и убийств в 1980-1990 годах.

Экспертиза сравнила отпечатки пальцев покойного с теми, что были обнаружены на местах преступлений, и подтвердила, что правоохранитель действительно является серийным убийцей.

Первое преступление "Рябой" совершил в 1986 году в Париже, изнасиловав и задушив 11-летнюю девочку. Всего маньяка подозревали в не менее трех убийствах и шести изнасилованиях. Последнее преступление датировано 1994 годом.

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Напомним, в Кении задержали мужчину по прозвищу "Вампир". Мастен Милимо Ванджала признался в убийстве десяти детей и высасывании крови по крайней мере одной жертвы.

Местные СМИ сообщают, что впервые мужчина убил, когда ему было всего 16 лет. Он якобы похитил 12-летнюю девушку и высосал ее кровь.

Несколько тел жертв Ванджалы еще не обнаружили. Считается, что он сбросил их в канализационные трубы.

Автор: Денис Прядко