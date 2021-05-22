​​​​​​​Сейчас точное количество тел в могилах устанавливается.

Тела по меньшей мере 8 человек нашли похороненными в саду бывшего полицейского в Сальвадоре. Правоохранители предполагают, что мужчина мог быть серийным маньяком, который действовал в течение последних 10 лет.

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеБайден назвал условие встречи с ким Чен Ыном и сделал упрек ТрампуСейчас точное количество тел в могилах устанавливается. Журналисты пишут, что они принадлежат, предположительно, женщинам или девочкам. На эксгумацию может уйти месяц.

Полиция считает, что это открытие объясняет тайную серию убийств, длившуюся более 10 лет.

51-летний Уго Эрнесто Осорио Чавес был задержан в городе Чалчуапа в этом месяце за убийство 57-летней женщины и ее 26-летней дочери. Бывший офицер, который ранее привлекался за преступления на сексуальной почве, признался в убийстве.

Но когда бригада экспертов обыскала его дом, то обнаружила по меньшей мере 7 могил с телами, некоторые из них были похоронены, возможно, несколько лет назад.

Правоохранителям бывший коп рассказал, что находил жертв в соцсетях и соблазнял их "американской мечтой". Среди убитых могут быть дети в возрасте от 2 лет.

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Автор: Яна Ставская