Байдену предстоят решающие выходные, которые могут положить конец его политической карьере, если промахи будут множиться.

Было время, когда зарубежные союзники президента США Джо Байдена делали поблажки его возрасту, позволяли промахи, мягко возвращали в строй, когда он, казалось, сбивался с пути, пишет Bloomberg.

"Теперь это не так. Его катастрофическое выступление на президентских дебатах изменило расчеты", - отмечают журналисты.

Теперь даже президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - ведущий южноамериканский левый, который хочет видеть в Белом доме демократа и принимает у себя следующий саммит G-20, говорит, что у Байдена есть проблемы, ведь он "двигается медленнее, дольше отвечает на вопросы".

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"Хор голосов, требующих от старейшего американского президента отойти в сторону, становится все громче, причем не только внутри страны, но и среди государств, которые в последние месяцы и годы оправдывали шаткий синтаксис и ляпы президента. Так было потому, что перспектива возвращения Трампа рассматривалась западными столицами как еще большая угроза", - пишут журналисты.

Теперь европейские чиновники в частном порядке - и все более решительно - говорят, что Байдену следует отойти в сторону, чтобы выбрать кого-то, у кого больше шансов победить Трампа и сохранить единство союзников по Украине и НАТО, говорят люди, знакомые с вопросом.

Существует беспокойство, как Байден выступит на саммите НАТО, который он должен провести в США на следующей неделе, где каждый его шаг, жест и слово будут изучаться под лупой. В такой обстановке любые возможные промахи, которые он допустит на закрытых встречах, наверняка станут достоянием общественности и подстегнут требования о его уходе.

На условиях анонимности европейские чиновники сказали, что выступление президента на дебатах лишь обнажило то, чему они были свидетелями на протяжении нескольких месяцев, начиная с Дня Д во Франции, где Байден неловко пытался сесть, в то время как его жена и Эммануэль Макрон стояли, и заканчивая саммитом G7 в Италии, когда Байден отошел от группы во время демонстрации прыжка с парашютом и Джордже Мелони пришлось направлять его обратно.

По словам этих чиновников, они также злятся на небольшую сплоченную команду, скрывавшую истинное состояние его здоровья, и на то, что больше невозможно утаивать тот факт, что президент - тень себя прежнего и, возможно, даже не в состоянии управлять страной или определять политику.

Байдену предстоят решающие выходные, которые могут положить конец его политической карьере, если промахи будут множиться.

Высокопоставленный чиновник одной из европейских стран назвал провальные дебаты Байдена завершением фильма с известным концом, который мало кто хотел смотреть. Президента считают отличным парнем, но с политической точки зрения ему явно пришел конец. Беда в том, что теперь дорога для Трампа открыта - и даже если демократы найдут ему замену, это все равно произойдет слишком поздно, добавил собеседник.

После того, как Байден принял участие в дебатах на прошлой неделе, многие официальные лица стали менее почтительными и более открытыми в отношении того, что "защитная пузырьковая пленка вокруг него должна быть снята".

По словам одного из высокопоставленных дипломатов НАТО, американские коллеги признали, что не могут позволить себе таких моментов со стороны президента, и их приоритетом является обеспечение того, чтобы саммит не был омрачен вниманием к Байдену - в противовес вопросам, на которых многие из них хотят сосредоточиться, например, как противостоять России в Украине.

Возможность снятия Байдена с выборов

Президента США Джо Байдена призвали сняться с выборов и уступить место другому представителю Демократической партии. Соответствующее письмо ему направила группа доноров его предвыборной кампании, общественных лидеров и известных предпринимателей, пишет The Washington Post.

"Мы с уважением призываем вас отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации", - говорится в письме, которое подписали 168 влиятельных представителей Демпартии и ее сторонников.

Письмо было доставлено нескольким советникам Белого дома, сказал человек, знакомый с этими усилиями, который говорил на условиях анонимности.

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