Накануне Соловьев в очередной раз оконфузился, когда стал сравнивать Навального и Гитлера.

Российский пропагандист Владимир Соловьев попал в список нежелательных лиц, которым запрещено въезжать на территорию Латвии.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

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Дипломат уточнил, что решение приняли в связи с восхвалением россиянином нацизма.

"На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я решил включить гражданина РФ Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", - написал он.

16 февраля Соловьев в очередной раз оконфузился, когда стал сравнивать Навального и Гитлера. Но при этом роспропагандист восхвалил нацистского фюрера.

"Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого "гульфик-фюрера" (такое прозвище дала Навальному кремлевская пропаганда – ред.) не косил от армии. Воевал, и воевал победоносно во время Первой мировой войны", – пояснил Соловьев.

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Автор: УНИАН