По данным Шпора, договоренность о присоединении северокорейских солдат к ВС РФ могло быть заключено еще 19 июня,

Власти Южной Кореи заранее знали об отправке солдат КНДР в Украину. Такое мнение выразил в интервью BILD директор представительства Фонда Фридриха Наумана в Сеуле Фредерик Шпор.

По данным Шпора, договоренность о присоединении северокорейских солдат к ВС РФ могло быть заключено еще 19 июня, когда Путин ездил в Пхеньян. Эксперт напомнил, что тогда российский и северокорейский диктаторы подписали "договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

"В Южной Корее уже давно догадывались, что войска Ким Чен Ына вскоре будут отправлены на боевые задания. И в первую очередь учитывая договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Путиным и Кимом, который был подписан в июне. Пункт №4 содержит довольно обширные обязательства по оказанию помощи", - детализировал Шпор.

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Солдаты КНДР на войне в Украине

18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят учния в РФ. Он сказал, что эти солдаты будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября. Глава ГУР отметил, что около 2500 северокорейских солдат отправятся в Курскую область.

А 21 октября Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле для выражения протеста против отправки северокорейских военных в Россию с целью развертывания этих подразделений в Украине.

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