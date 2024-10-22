Южная Корея бьет тревогу: КНДР отправила 1500 спецназовцев на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах, и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях в войне в Украине. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока не может подтвердить эти сообщения, однако такой шаг, конечно, будет "вызывать беспокойство, если это окажется правдой".

Таким образом, во-первых, если руководство Соединенных Штатов Америки говорит, что они еще не видели и не имеют убедительных доказательств наличия на территории Украины северокорейских солдат, тем более, в тех объемах, о которых сейчас говорят, то это, видимо, имеет под собой основания и подтверждено разведданными.

Соответственно, как они могут реагировать на проблему, если, де-факто, она еще не материализовалась? Из имеющейся информации: полторы тысячи северокорейских солдат - во Владивостоке, если не ошибаюсь. То есть, их тренируют там.

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Во-вторых, как могут Соединенные Штаты или Украина помешать тому, что часть или даже все эти, как говорят, двенадцать тысяч северокорейских солдат, окажутся на территории России, если это предусмотрено двусторонними соглашениями о военном сотрудничестве между РФ и КНДР? Это, получается, вмешательство во внутренние дела ядерного государства, на минуточку. И если россияне, как предполагается, когда вытренируют солдат из КНДР, передислоцируют их в Курскую область, то это будет соответствовать договору между РФ и КНДР.

Поэтому, я думаю, пока рано говорить о том, что они обязательно окажутся в Украине. И ожидания, что Соединенные Штаты нам добавят оружия и возможность бить по территории России в этом контексте, не является обоснованным.

В общем, предсказать проблему появления солдат из Северной Кореи в Украине невозможно. Потому что ее еще в том объеме, который обсуждается определенными украинцами, просто нет. Не доказано, что какой-то контингент КНДР находится на территории нашей страны. Разве мы продемонстрировали тела убитых северокорейских солдат? Нет.

Будут ли США как-то реагировать в случае, если такие доказательства появятся? Каким-то образом будут. При этом, если что-то такое произойдет даже довольно скоро, то ожидать реакции США, 100% стоит только после 5-го ноября, после окончания американской президентской гонки. Сейчас же, не зная, кто будет избран президентом США, гадать, что они будут делать, мягко говоря, непродуктивно. У Трампа и Харриса очень разные подходы к решению российско-украинской войны.

Напомню, если верить обещаниям Трампа, то он прекратит все заблаговременно, до того, как северокорейцы пройдут тренировки на российской территории и будут передислоцированы даже на территорию Курской области РФ.

А Харрис, как мы видим, будет, по крайней мере в первые месяцы (или даже полгода), следовать в фарватере политики Администрации Байдена. У нее будут (и сейчас есть) те же советники. А политика Байдена запаздывает. Всегда все шаги - на несколько шагов позади. То есть, они реагируют на то, что произошло. Это их так называемая политика управляемой эскалации: сначала Россия поднимает ставки, потом Белый дом думает над этим, потом Россия еще поднимает ставки, а Белый дом реагирует на предыдущую эскалацию.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета.