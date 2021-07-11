Сегодня утром мужчину нашли мертвым в собственной квартире.

В Грузии умер избитый противниками ЛГБТ оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. После избиения он перенес операцию.

Как сообщает портал «Новости-Грузия», шесть дней назад Лашкарава выполнял профессиональные обязанности на акции ЛГБТ-активистов, которую силой сорвали радикалы. Он был жестоко избит агрессивными противниками акции, получил переломы костей лица.

Пострадавшему провели срочную операцию, а 8 июля выписали из больницы. Накануне Лашкарава посетил эфир канала «Пирвели», где вспоминал события 5 июля. А уже сегодня его нашли мертвым в собственной квартире.

Предполагаемая причина смерти – тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. При этом МВД расследует факт смерти Лашкарава по статье «доведение до самоубийства».

В тбилисской клинике New Hospitals, где лечился Лашкарава, пообещали максимально содействовать для установления причин смерти. Проверку в больнице начало Агентство регулирования медицинской деятельности Минздрава.

«Пациент лечился у нас с 5 июля. 8 июля его выписали в удовлетворительном состоянии. Все необходимые вмешательства и манипуляции были выполнены. На данный момент дело изучает агентство регуляции, с которым мы сотрудничаем, анализируем процесс. С нашей стороны полное сотрудничество, мы даем всю информацию. Выписка была выполнена стандартно. Все остальное – это теории, на которые можно ответить только после результатов экспертизы. Конечно, перед выпиской была проведена компьютерная томография», — рассказал директор клиники Георгий Рамишвили.

Читайте такжеВ Тбилиси противники ЛГБТ-акции бросают в людей камни, петарды и стекло (видео)

К делу о смерти Лашкаравы привлекут известного в Грузии независимого эксперта Александра Геджадзе.

Отмечается, что 5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки эпизодов нападения на журналистов радикалами, недовольными запланированным маршем ЛГБТ-активистов. От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.

У погибшего осталась жена и малолетний ребенок.

Беспорядки в Тбилиси 5 июля

5 июля грузинская организация ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд» была вынуждена отменить запланированный Марш достоинства. Организаторы заявили, что правоохранители не могут обеспечить безопасность и не реагируют на эпизоды насилия со стороны радикалов, выступающих против проведения марша.

Противники ЛГБТ-прайда поставили палатки у метро Руставели, а в дальнейшем разобрали палатки сторонников оппозиции перед зданием парламента.

На видео с места событий можно видеть, что в Тбилиси проходили стычки между сторонами конфликта. Сторонники прайда заявляли, что радикалы нападали на активистов и журналистов.

Сообщалось, что противники ЛГБТ бросили взрывное устройство в офис «Тбилиси Прайд», где в тот момент находились активисты и журналисты.

Несколько человек также залезли на балкон офиса «Тбилиси прайд» и сорвали с него радужные флаги.

Беспорядки имели место и 6 июля. Участники акции развернули флаг ЛГБТ и пустили разноцветный дым. Их противники бросали в оппонентов камни, петарды и стекло.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров