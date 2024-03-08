Представители стран отметили, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугать их и посеять раздор.

Германия и Великобритания пообещали не позволить президенту РФ Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера о поставках ракет Taurus и вероятной атаке на Крымский мост.

"Я не хочу играть на руку российскому нарративу о разногласиях между союзниками", - заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, информирует Bloomberg.

Также Кэмерон сказал, что существует "невероятное единство между союзниками", в частности, и в НАТО. В то же время Бербок подчеркнула, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугать их и посеять раздор.

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"Если у нас есть разные взгляды, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас, независимо от того, какие другие средства и методы он будет использовать", - отметила она.

"Слитые" разговоры немецких офицеров

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Они, в частности, обсуждали, сколько дальнобойных ракет немецкого производства нужно для того, чтобы поразить Крымский мост.

Шольц пообещал быстро предоставить разъяснения после публикации записи разговора офицеров ВВС Германии. По его словам, это "большая проблема".

Также Шольца обвинили в раскрытии разведданных. Так, его заявление о присутствии французских и британских солдат в Украине назвали безответственным.

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