Неуклюже опубликованное фото или сообщение в социальной сети может стать причиной неприятностей, которые все же можно не допустить.

Совет "следить за своим электронным следом" не очень удачен. Он звучит как нечто очень корпоративное, пресное и откровенно невротическое. Но на самом деле проблема достаточно серьезная. Наши электронные следы - это не только унизительные сообщения, которые мы публикуем в социальных сетях в два часа ночи.

На самом деле информация, которую мы разоблачаем о себе в сети, может представлять личный риск и оперативную угрозу для безопасности. В качестве доказательства, можно рассмотреть случай, который произошел с популярной певицей в Японии. Преследователь напал на нее, выяснив ее место пребывания благодаря увеличенному бликe в глазах на фото, - пишет на страницах Foreign Policy эксперт по безопасности в сети из Вашингтона Наталья Антонова.

"Если у вас чувствительная профессия или вы проходите через сложный процесс развода, поверьте, за вами могут следить онлайн. Влияние чрезмерного раскрытия личной информации в интернете может быть огромным. Даже если жизнь относительно спокойная, все равно лучше разобраться, как и кем ваши обнародованы личные данные могут быть использованы", - советует она, добавляя, что особенно это касается правительственных чиновников, дипломатов и специалистов других чувствительных профессий.

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Прежде всего, не стоит быть параноиком. В 2020 году это может прозвучать как нечто невозможное. Но паранойя высасывает из людей всю энергию. И такие страхи не продуктивны. Лучше оценить ситуацию трезво.

Автор обращает внимание на статью эксперта по вопросам политики в отношении технологий Марии Фарелл, в которой она отметила, что сейчас человечество находится в жестоких отношениях с технологиями.

"Мы любим наши гаджеты, но мы не можем им полностью доверять. Поэтому нам нужны лучшие законы относительно технологий и лучшее мышление", - говорится в статье.

Но существуют способы улучшить отношения с гаджетами, а заодно и с другими людьми. Один из первых шагов-понять, что правила в интернете очень быстро меняются. То, что казалось "безопасным" несколько лет назад, может уже не быть таковым сегодня. Другими словами, Google maps Street View, программа рейтинга пива Untappd или фитнес-трекер Strava отдают в сеть значительно больше информации о нас, чем мы можем себе представить. Место нашего пребывания стало легче выяснить, чем может показаться.

Эти изменения - не последние. Возможность утечки личных данных в интернете лишь увеличится со временем. Зловещие деятели: от странных преследователей до агентов иностранной разведки, - могут совмещать нашу информацию. И они это делают. Например, пользователи могут делиться своими координатами на открытой странице в Twitter. И если они достаточно часто публикуют хоть и обрезанные, но достаточно четкие фото из своей квартиры, они уже дают кому-то возможность точно определить свой адрес.

Геолокация - это процесс разоблачения. Дайте людям достаточное количество данных: изображение характерного бордюра, узнаваемый фон и тому подобное, - и они смогут вас найти. Не менее важно и то, когда вы публикуете фото. Также не стоит публиковать сообщения в духе: "Ужинаю в своем любимом ресторане". Иначе довольно быстро может появиться нестабильный человек с десертом.

Читайте такжеThe Atlantic: Facebook - это Машина судного дняАвтор добавляет, что вполне нормально просить других не отмечать вас в своих публичных сообщениях или сделать это позже или каким-то иным способом учесть ваше право на приватность.

"Это 21 век. Отмечать людей только с их разрешения - это теперь проявление хороших манер. Прошлой зимой во время одной холодной ночи в Бостоне я сделала фото горизонта, после чего мужчина, с которым я была, попросил не отмечать его на снимке. Он не хотел, чтобы кто-то из наших бывших "нависал" над нами. Я посмеялась и сказала, что никогда бы не сделала такого без разрешения. Но мне было обидно узнать, что многие другие люди в его окружении не просто не спрашивают разрешения, но и активно действуют против его пожеланий, что делает его жизнь все более некомфортной", - говорится в статье.

Не обязательно бояться за свою безопасность, чтобы отказаться от участия в сообщениях других. Иногда достаточно появления кого-то, кто будет навязчиво "лезть не в свои дела". Жизнь и без таких людей наполнена стрессом. Приложения вроде Facebook активно поощряют отмечать людей на фото. И это не помогает в попытках нормализовать процесс, который часто проходит без согласия.

Когда речь идет о публичных сообщениях в социальных сетях, стоит также разобраться в теме EXIF-данных, которые содержат детали о том, как и когда фото было сделано. Лучше поинтересоваться, как такие файлы работают на разных платформах и сайтах. Это же касается мета-данных о любых файлах, которые мы выкладываем в публичный доступ. Это особенно важно, если нужно управлять собственным сайтом. В ходе работы накапливаются определенные данные, к которым можно получить доступ. И эту информацию можно использовать и используют.

"Тем временем, инструменты фото-редакторов могут быть благословением, когда хочется опубликовать фото в Twitter или написать сообщение в Facebook, не раскрывая при этом лишнего. По определенным причинам, многие люди, особенно старшие мужчины на руководящих военных и политических должностях, до сих пор думают, что фото-редакторы нужны лишь молодым женщинам, чтобы зарисовать надоедливый прыщ на картинке. Они не понимают, что эти инструменты могут быть полезными для размытия узнаваемого фона, номерных знаков на авто или документа на столе", - говорится в статье.

Читайте такжеМиру нужен новый социальный договор пользования сетью - БильдтАвтор уверяет, что отказываться от публикации фото в интернете раз и на всегда не обязательно. Но точно не нужно размещать снимки, сделанные из окна своей квартиры, даже если на соседском подоконнике сидит милый котик.

"И относительно наших домашних любимцев, вы будете удивлены, как много людей публикуют фото своих животных на которых видны ошейники с телефонным номером владельца. Конечно, такого эффекта увеличения, как в голливудских фильмах, не существует. Но из четкого снимка можно узнать значительно больше, чем может показаться", - поясняет автор.

Тоже самое касается фото, на которых люди держат почту. Военные часто думают, что они остаются "анонимными", забывая зарисовать свои же имена на нашивках или идентификационные жетоны. Опять же, простой инструмент фото-редактора может спасти от лишних проблем.

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Перевод: Лесь Дымань