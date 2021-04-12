Еще в октябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2021 году не будет баллотироваться на пятый срок.

В Германии партия "Христианский демократический союз" поддержала кандидатуру Армина Лашета на должность будущего канцлера вместо Ангелы Меркель, которая решила не участвовать в федеральных выборах в этом году.

Читайте такжеПартия Меркель выбрала нового главу: он является одним из самых вероятных кандидатов на пост канцлера (видео)Об этом сообщает Reuters.

Источники сообщили, что исполнительный комитет партии "Христианский демократический союз" поддержал кандидатуру партийного председателя Армина Лашета на пост канцлера от консервативного блока "ХДС / ХСС" во время федеральных выборов, которые состоятся в сентябре.

Конкурентом Лашета был лидер "Христианско-социального союза" Маркус Зёдер.

60-летний Лашет считается кандидатом, который должен продолжить политику Меркель, но они разошлись во взглядах относительно ее коронавирусных ограничений.

Новый председатель ХДС Лашет

16 января 2021 года участники съезда ХДС избрали премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Лашета новым лидером партии.

Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в Бундестаг.

В октябре 2018 года Меркель заявила, что нынешний четвертый ее срок на посту главы немецкого правительства будет последним.

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Автор: Виталий Саенко