В Вашингтоне говорят, что готовы стать "катализатором экономического роста Украины".

США хотят принять участие в послевоенном восстановлении Украины, не ограничиваясь лишь разработкой украинских месторождений ценных ресурсов. Об этом в интервью Fox Business рассказал министр финансов США Скот Бессент.

"Сейчас мы являемся союзниками украинцев в вопросах ценностей. Мы поддерживаем их в вопросах безопасности и стремимся к более тесному сотрудничеству в экономической сфере. Я считаю, что это будет взаимовыгодно. Когда американцы будут иметь долю в восстановлении украинской экономики после завершения этого конфликта, США также получат выгоду", - сказал он.

По словам Бессента, США станут "катализатором экономического роста Украины", чему должны поспособствовать американские капиталы и инновации. Он отметил, что соседняя с Украиной Польша является одним из мировых лидеров по темпам экономического роста в течение 30 лет.

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"Так почему Украина не может повторить этот успех? И почему американцы не должны извлечь из этого пользу - через редкие ресурсы, энергетику и государственные предприятия? Мы можем [помочь украинцам] ввести лучшие практики приватизации и модернизации", - сказал министр финансов США.

Он отметил, что Украина имеет значительные залежи стратегических полезных ископаемых, но большая часть из них до сих пор перерабатываются в Китае. Поэтому этот вопрос, по его словам, "нужно решать".

"Мы будем работать над безопасными способами переработки - или в США, или в Европе", - сказал Бессент.

Украина и США готовят соглашение о рессурсах

Как писал УНИАН, Дональда Трампа заинтересовало предложение, еще осенью озвученное Владимиром Зеленским, о доступе американцев к ценным украинским ресурсам в обмен на военную помощь. На этой неделе Скот Бессент приезжал в Киев и передал Зеленскому проект соответствующего соглашения.

Украина изучила предложение и уже сегодня передала США проект меморандума об экономическом партнерстве между странами. Теперь американцы изучают украинские предложения.

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