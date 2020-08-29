В частности, они призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных.

США, Великобритания, Швейцария и Евросоюз призывают власти Беларуси прекратить насилие против собственных граждан.

Читайте такжеЛукашенко дал прямое указание силовикам насчет протестующих - белорусский журналистКак сообщает сайт правительства Британии, об этом говорится в совместном заявлении дипломатических представительств этих государств и ЕС по поводу применения насилия и репрессий в Беларуси.

"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам", - подчеркивается в заявлении.

Также дипломатические миссии этих стран призывают власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека.

"Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога", - отметили авторы заявления.

Кроме того, они выразили солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения.

Ситуация в Белоруси:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

В Евросоюзе заявили о непризнание результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Перевод: Виталий Саенко