Мережко отмечает, что российский диктатор вынужден будет спасать Башара Асада и его режим.

Существует высокая вероятность, что президенту России Владимиру Путину придется перебрасывать определенные силы или ресурсы из-за событий в Сирии.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос о том, как на Украине отражаются события в Сирии, он отметил, что там "есть определенные достижения со стороны оппозиции".

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"Для нас главное то, что речь идет об ослаблении союзника Путина Башара Асада, его режима. Это самое главное. Потому что любое ослабление даже союзников Путина в конце концов ослабляет и Россию", - сказал депутат.

По словам Мережко, когда Асад на время укрепил свою власть, то это усилило и Россию, дало ей больше военных возможностей для агрессии против Украины.

"Сейчас ситуация может быть иной. В том плане, что Путин будет вынужден спасать Башара Асада и его режим. И это означает, что есть высокая вероятность, что Путину придется перебрасывать даже определенные силы или ресурсы. И это ослабляет его возможности и его концентрацию на фронте против Украины", - отметил председатель Комитета и добавил он, здесь может быть положительный для Украины результат с точки зрения войны.

Война в Сирии - важные новости

Как сообщал УНИАН, 27 ноября началось наступление повстанческих сил в Сирии. Через три дня стало известно, что повстанцы вошли в Алеппо. В тот же день российская авиация вместе с сирийскими военно-воздушными силами осуществила бомбардировку позиций повстанцев в северо-западной части города.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ситуация для россиян в Сирии ухудшается, и они вынуждены покидать страну. Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, начались городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

Кроме того, отмечается, что военный контингент России бежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заметил, что "за событиями в Сирии наблюдать особенно приятно, ведь там сейчас наносятся хорошие удары по русакам".

Он отметил, что в Сирии "кацапов уничтожают в боях, заставляют бежать, бросая свои базы и оружие. И политически-репутационные - поскольку силы повстанцев в Сирии показывают на весь мир, что РФ не может никого защитить".

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