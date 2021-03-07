Правительство Швейцарии считает тестирование основной составляющей в борьбе с коронавирусом

Швейцария обнародовала план бесплатного тестирования населения на COVID-19. Стоимость такой кампании — 1 млрд швейцарских франков ($ 1,8 млрд).

Об этом сообщает Reuters.

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Эта инициатива — одна из мер облегченного выхода страны из карантина.

Согласно плану, каждому человеку будут предоставлять пять комплектов для самостоятельного тестирования на месяц, как только появятся надежные тесты, которые в аптеках и тестовых центрах будут бесплатными.

Компании и школы должны проводить повторные тесты, чтобы улучшить профилактику и раньше выявлять вспышки COVID-19. Работников компаний, которые часто тестируются, могут освободить от соблюдения карантина.

Правительство Швейцарии считает тестирование основной составляющей в борьбе с коронавирусом. По его подсчетам, расширенная схема тестирования в этом году обойдется в более чем 1 млрд франков. Предложенный план должен вступить в силу уже 15 марта.

Вакцинация в Швейцарии: что известно

Массовая вакцинация в Швейцарии началась 19 декабря 2020 года. Страна одобрила вакцину производства Pfizer/BioNTech.

12 января в Швейцарии также сертифицировали вакцину от компании Moderna.

За все время пандемии по состоянию на 7 марта в Швейцарии обнаружили более 560 тысяч случаев COVID-19, более чем 10 тысяч человек умерли.

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Автор: Елена Коваленко