Переговоры России и США в Саудовской Аравии - это только начало на пути к прекращению войны.

Считается, что встреча представителей США и России в Саудовской Аравии и дальнейшие их планы относительно двустороннего трека дали начало определенному пути к прекращению войны. В этой связи, УНИАН пообщался с экспертом Александром Харой на тему, что будет с российским оборонно-промышленным комплексом, если в будущем боевые действия России против Украины будут прекращены, учитывая обособленные переговоры между США и РФ.

Представим, что однажды-таки прекратится война, хотя мы не знаем, когда будет поставлена точка. Что будет после окончания войны с российской оборонкой, которую россияне очень сильно разогнали в плане с наращивания производства вооружения?

Им нужно наращивать производство техники и боеприпасов, поскольку мы уничтожили все советские запасы почти полностью, то есть они точно не остановятся. Возможно, несколько снизят расходы на оборону, ВПК, потому что у них есть серьезные внутренние экономические проблемы - и нехватка рабочей силы для гражданской экономики, и долги предприятий - фактически они печатают рубль, то есть это и на инфляцию влияет, и общеэкономическую ситуацию ухудшает. Это и ряд других структурных экономических проблем.

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И можно рассматривать несколько сценариев.

Первый: начинается нормализация отношений с Соединенными Штатами, и те начинают снимать санкции и экспортные ограничения. Это означает, что другие страны могут поставлять России компоненты, технологии и материалы, сейчас доступные только в небольшом количестве через третьи страны. В таких условиях Китай будет менее сдержан в том, что он поставляет Российской Федерации. Я не говорю о вооружении, хотя оно тоже может быть, но они смогут нарастить поставки в Россию станков, технологий и прочего.

Конечно, замысел Трампа состоит в том, чтобы оттянуть Россию от Китая, возможны какие-то спорадические действия, чтобы не дать Китаю получать и экономическую выгоду, и удерживать стратегическую связь с Москвой - они не являются союзниками, но сближение есть.

Кто-то в Twitter из американцев пошутил, что еще немного, и Трамп сам будет поставлять оружие РФ. Сейчас это выглядит как преувеличение, но, учитывая тенденцию и желание Трампа оторвать Россию от Китая, чтобы создавать альянсы на Ближнем Востоке и сдерживать Иран, я бы не исключил, что что-то будет поставляться и из Штатов.

Поэтому, для нас не очень благоприятная картина. Я уверен, что европейцы этого не будут делать. И мы видели на Мюнхенской конференции по безопасности, что расходятся два берега Атлантики: поставки России вооружений - это фактически вручение веревки тому, кто собирается тебя повесить.

Понятно, что россиянам нужно оборудование для производства, компоненты и технологии в большом количестве. Они используют это время, чтобы подготовиться серьезно, а не так как это было в 2022 году.

Сколько России может понадобиться времени, чтобы восстановиться?

Я не думаю, что даже в ЦРУ могут это просчитать. По оценке европейцев им нужно от двух до шести лет, чтобы нарастить силовой потенциал, и потом напасть на страну-члена НАТО. Но это зависит от многих факторов. Если будут ли сняты санкции на энергоносители, Россия будет получать больше нефтедолларов. Ключевые партнеры - это Китай и Индия прежде всего. Но европейцы тоже покупают российскую нефть, смешанную, и закрывают на это глаза.

Плюс им нужно какое-то время на оценку происходившего на поле боя. Насколько оно изменилось. Когда они увеличили количество дронов, и поменяли тактику - это адаптация на ходу. А с точки зрения оперативных концепций нужно это осознать, создать новое видение, сделать акценты на ключевые компоненты, которые усиливают определенные способности. Bм нужно строить все подряд - от обычного вооружения до высокотехнологичного. Абсолютно понятно, что очень неплохо у них сработали РЭБы, другие инновации, и они будут их масштабировать. Им нужны ПВО в большом количестве, потому что Россия большая страна, и наши почти ежедневные удары дронами показали, что они не способны с этим справиться, не могут перекрыть небо даже для таких несовершенных средств, я не говорю о крылатых ракетах. Поэтому, здесь сложно сказать о временных промежутках. Все будет зависеть от параметров системы.

Какими вы видите перспективы России по производству ракет и дронов - "Калибров", "Искандеров", "Шахедов"? Производство остановится, сохранится на текущем уровне или будет наращиваться?

У нас та же проблема. Нам нужны большие запасы, чтобы в определенное время мы могли их использовать для выполнения определенных задач. Учитывая, что большая часть этих средств будет уничтожена на пути к цели, им нужен большой массив.

С ракетами они не смогут прыгнуть через голову и придумать какие-то новые супер вооружения. Разработки, конечно, будут. Но до того им потребуется восстановить то количество ракет, которое они потратили на нас, потому что это же вопрос не только нас. Это вопрос постоянной угрозы европейцам. У европейцев ПВО и ПРО и сейчас неплохо будет развиваться. И соответственно, что для того, чтобы их пробивать, нужно большее количество таких вещей.

Другой вопрос - модернизация ядерного потенциала: "Орешник" и какие-то новые "вундерваффе" - туда они тоже будут тратить деньги. Они увидели, как мы те же "искандеры" и "кинжалы" сбиваем, значит, их надо совершенствовать и надо большое количество, чтобы гарантированно пробить европейскую ПРО и иметь возможность нанести ощутимый вред.

справка Александр Хара Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара - дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. В течение 2008-2011 годов был заместителем руководителя департамента внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Позже, с 2014 по 2019 год - директор департамента многостороннего международного сотрудничества аналитического центра «Майдан иностранных дел». Также с 2015 года - заместитель председателя правления «Института стратегических черноморских исследований». С 2020-го - советник министра обороны Украины. С января 2021-го - эксперт Центра оборонных стратегий.

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