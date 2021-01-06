Пелоси просит войска вмешаться / REUTERS
Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.
Об этом сообщает Washington Post.
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