Сегодня сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где расположен Конгресс.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Об этом сообщает Washington Post.

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Новости США - что происходит в Вашингтоне

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где расположен Конгресс.

Сотни демонстрантов сумели прорваться через баррикады, установленные перед зданием, и проникнуть внутрь. Полиция уже эвакуировала часть здания Капитолия.

Сегодня в Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку Трампа, а Конгресс рассматривает утверждение победы его оппонента Джо Байдена.

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Автор: УНИАН