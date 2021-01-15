Американские проблемы не сделали диктаторские режимы более популярными в глазах мира или их собственных граждан.

Действительно ли политический хаос в США стал "божьим даром для критиков Америки" или "пропагандистским переворотом"? Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс предостерег, что кризис американской демократии играет на руку автократическим лидерам по всему миру. Прав ли он?

Об этом пишет New York Times. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин раскритиковала американских чиновников и политиков за то, что они называли "героями демократии" участников протестов в Гонконге, а сторонников Дональда Трампа у Капитолия - "бандитами" и "экстремистами".

Первый заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в Twitter осудил тот факт, что людей, которые ворвались в Капитолий в "стиле Майдана", называют "преступниками". При этом он намекнул на продемократическую революцию в Украине 2014 года, которую Запад поддерживал. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что события в Вашингтоне "еще раз показали нам анархическую избирательную систему США".

Читайте такжеPolitico: Мятеж сторонников Трампа - худший кошмар Путина7 января националистический таблоид Global Times, который контролирует Компартия Китая, провозгласил в редакционной статье "внутренний коллапс политической системы США". В среду издание опубликовало еще одну статью с заголовком: "Мир такой разный: Китай борется с пандемией, США борется за власть".

И что дальше? Углубление трещин в американской политической системе на самом деле усиливает легитимность Китая или других авторитарных режимов? Претензия США на роль "маяка демократии" подвергалась сомнению многие годы, еще до того, как Трамп стал президентом. В качестве доказательств использовались разоблачения того, как американские солдаты пытали иракских заключенных в Абу-Грейб или незаконной программы слежки Национального агентства безопасности.

Эра Трампа лишь предложила критикам США еще больше аргументов. Они теперь могут показывать пальцем на фото детей иммигрантов в клетках и смерть Джорджа Флойда от рук полиции. Или же на апокалиптические сцены в американских больницах, переполненных пациентами с COVID-19.

Недавнее ускорение американского самоуничтожения может вдохновить Китай и Россию на еще более агрессивные действия на международной арене: в ООН и ВОЗ, в Южно-Китайском море, Украине или Сирии. Но вред для репутации Америки на самом деле не улучшает репутацию авторитарных государств. Здесь нет никакой связи между первым и вторым. На это указывают ранние анализы нынешнего освещения событий и исследования политической коммуникации в авторитарных странах, особенно в Китае. Пока нет причин верить, что даже такой мощный удар по престижу Америки как-то улучшит положение диктаторов в других странах.

Читайте такжеCNN: Трамп изолирован и "жалеет себя" в Белом домеКитайская глобальная позиция сильно пострадала после вспышки пандемии коронавируса, несмотря на то, что страна лучше разобралась с ней, чем другие правительства. Результаты опроса, проведенного Pew Research Center в 14 индустриальных странах осенью, показали, что три четверти или и более респондентов в большинстве этих стран видят Китай в"негативном свете". И это больше, чем в прошлом году. Другое исследование Pew Research Center, проведенное летом, показало, что в мире доминируют негативные взгляды на Россию.

То, как китайские и российские СМИ освещают события в Вашингтоне, имеют целью усилить националистические взгляды в обеих странах. И в определенной степени им это удается. Однако, штурм Капитолия и драматические события после него - это не подарок для автократических лидеров, склонных осуждать США. Именно от того, как сама Америка разберется с кризисом в ближайшие недели и месяцы определит, как люди в Китае, России и других странах будут смотреть на последние события и США в целом.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались к зданию Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов.

К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

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Перевод: Лесь Дымань