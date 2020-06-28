В Гонконге арестовали более 50 человек после беспорядков во время протестов (фото)

Изначально планировалось провести «молчаливый протест». Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции.

В Гонконге в воскресенье, 28 июня, полиция арестовала более 50 человек, участвовавших в протестах против введения нового законодательства об автономной территории, в частности против принятого в конце мая закона о национальной безопасности Гонконга.

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Как сообщает Deutsche Welle, изначально планировалось провести «молчаливый протест». Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции.

Далее между полицией и демонстрантами начались стычки, и силовики применили слезоточивый газ. «Поскольку толпа не прекращала противозаконные действия, полиция действовала решительно и приняла меры по аресту», - говорится в сообщении полиции Гонконга в Facebook.

Всего, по официальным данным, арестованы 53 человека. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих.

Напоминается, что Всекитайское собрание народных представителей приняло 28 мая Закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга. Благодаря закону китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге.

Принятие этого закона раскритиковали в ЕС, Великобритании, США и других странах. В частности, власти Китая обвиняют в нарушении обязательств по Гонконгу, принятых в рамках китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР. Также в США заявили, что начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он не является обособленной частью КНР.

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