По мнению президента Германии, события в Афганистане – это поворотный момент в мировой политике.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что часть ответственности за трагические события в Афганистане лежит на Берлине.

Как сообщает DW, глава государства прокомментировал события в Афганистане во время своего выступления 17 августа.

"В эти дни мы переживаем человеческую трагедию, за которую разделяем ответственность, и поворотный момент в политике, который потрясет нас и изменит мир. Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада ", - высказался Штайнмайер.

По словам президента, события в Афганистане особенно удручают всех тех, "кто на протяжении последних 20 лет вносил свой вклад в борьбу за лучшую жизнь для людей в этой стране". А именно – немецких солдат, которые находились там в составе международных сил, а также родственников погибших.

Как подчеркнул Штайнмайер, Германия вместе с союзниками должна искать пути помощи тем, кому сейчас угрожает насилие или смерть в Афганистане, "в частности большому числу мужественных женщин".

Он также призвал основательно обсудить внешнюю политику Германии, с оглядкой на провал двадцатилетних усилий по построению в Афганистане стабильного общества.

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Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана и вступили в Кабул. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и сбежал из страны. По его словам, он отказался от власти, чтобы избежать кровопролития.

Воцарение власти Талибана спровоцировало панику и массовое бегство людей из страны. Коммерческие рейсы из Аэропорта Кабула были отменены, но тысячи людей начали буквально брать аэропорт штурмом. Американские солдаты, которые охраняют аэропорт, были вынуждены открыть предупредительный огонь в сторону толпы, сообщалось о случайных жертвах.

Некоторые афганцы пытались привязывать себя к шасси улетающих самолетов и погибли. Жуткие фото и видео этих событий гуляют по сети.

Автор: Дмитрий Захаров