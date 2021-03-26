Завербованные Москвой болгарские военные действовали методами времен Холодной войны.

В начале декабря чиновник высокого ранга в Министерстве обороны Болгарии сел за свой рабочий стол, достал черный смартфон и потратил следующий час и 20 минут на фотографирование секретных военных документов на своем компьютере.

Эти фото были предназначены для лидера российской группировки шпионов. Они содержали очень чувствительную информацию включая данные об истребителях F-16, - пишет Wall Street Journal со ссылкой на видео, опубликованные болгарскими властями.

"Ты в прошлый раз дал много материалов. Аж четыре кучи. Я видел, что на твоей флешке. Это хорошая информация", - сказал лидер шпионов в одном из перехваченных разговоров.

Читайте такжеБолгария объявила двух российских дипломатов персонами нон гратаНа прошлой неделе власти Болгарии объявили о разоблачении шпионов России, которые собирали информацию для Москвы о НАТО, ЦРУ, Украине, а также о конфликте в Нагорном Карабахе. Пять мужчин и одна женщина, среди которых был и главарь группировки, были арестованы по обвинениям в шпионаже. Болгарские прокуроры называют это величайшим разоблачением со времен Холодной войны.

Россия использовала давние связи с меньшими и более уязвимыми членами НАТО и ЕС, чтобы создать шпионские сети и получить доступ к западным тайн.

"Перехваченные переговоры, опубликованные прокурорами, указывают на то, что во времена передовых технологий и кибершпионажа, Москва все еще полагается на человеческую разведку", - говорится в статье.

"Россия умело использовала старые сети служб безопасности, которые остались даже через три десятилетия после падения коммунистического режима", - сказал старший аналитик Центра исследования демократии в Софии Мартин Владимиров.

Криминалистические доказательства, которые обнародовали болгарские прокуроры, включат видео, аудио перехваченных разговоров, а также документы, описывающие российский шпионаж очень подробно. На одном из видео подозреваемый шпион считает доллары на своем рабочем столе. На другом видео происходит встреча для передачи информации. Еще одна запись переговоров разоблачает, как главарь шпионов дает инструкции, как замаскировать специальную технику под подарок.

"Такие случаи происходят раз за жизнь. Я редко когда видел столько доказательств. А мы же опубликовали лишь небольшую часть из них", - сказал Генеральный прокурор Болгарии Иван Гашев.

В Софии военный суд в понедельник оставил под стражей 5 членов группировки. Шестого отпустили под залог из-за признания и согласия сотрудничать со следствием. Болгария выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже, связанном с делом.

Читайте такжеПодполковника Франции подозревают в госизмене в пользу РоссииМИД России назвал это "еще одним обострением антироссийской "шпионской мании" в Болгарии на фоне подъема русофобии на Западе, в частности, в США". В Москве отметили, что оставляют за собой право ответить на высылку дипломатов.

Wall Street Journal напоминает, что на протяжении последних лет Болгария отправила домой нескольких российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. В частности, их заподозрили в том, что они собирали информацию о количестве солдат США на болгарской территории. Эксперты говорят, что Россия руководит широкими шпионскими группировками не только в Болгарии, но и других посткоммунистических странах. В прошлом году Словакия и Чехия выслали российских дипломатов из-за незаконной деятельности.

В Болгарии говорят, что члены шпионской группировки имели доступ к болгарским тайнам, а также тайнам НАТО и ЕС. Поскольку они работали в Министерстве обороны страны, в военной разведке и парламенте.

"Учитывая их высокие должности и доступ к засекреченной информации, включительно с той, которая касалась НАТО, риски для национальной безопасности были высоки", - сказал Гашев.

Согласно данным прокуратуры Болгарии, группировкой руководил самопровозглашенный "сталинист", который в прошлом занимал высокий пост в военной разведке страны. Он также окончил школу шпионов в России. В материалах прокуратуры его называют "резидентом". Он вербовал агентов, предлагая им 1800 долларов в месяц или, как он сам сказал, "хорошие небольшие суммы".

Другие члены группировки служили в болгарской разведке и Министерстве обороны Болгарии. Также среди них был чиновник, который работал с засекреченными материалами в парламенте.

"Если есть что-то тайное, сфотографируй это. Материалы о России, Ближнем Востоке, Ираке, местных конфликтах, таких как Нагорный Карабах - все это очень важно. Украина и Беларусь тоже", - говорил "резидент" во время одного из перехваченных разговоров.

"Резидент" использовал свою жену, у которой есть также гражданство России, как посредника между его сетью и посольством РФ. Ее тоже арестовали. Встречи членов шпионской группы часто происходили за пивом или ужином. На одной из них "резидент" давал советы другим, о чем свидетельствуют материалы прокуроров. Он выдал агентам смартфоны, которые шифруют информацию включая фото на них.

Читайте такжеThe Times: Между США и Россией назревает кибервойна"Теперь вопрос, где хранить это устройство", - сказал он другим агентам.

"Если меня спросят, я скажу, что это для работы", - ответил один из них.

"Думаю, лучше положить куда-то в ящик и завернуть, как подарок. Прикрепи сверху записку: "Подарок для Виктории", - так будто ты собираешься дать ей этот подарок в будущем", - посоветовал "резидент".

Прокуроры не объяснили, кто такая "Виктория". Так же они не знают, как долго группировка вела свою деятельность. Однако, деньги были главной мотивацией для его участников. На одной из записей "резидент" советовал одному из агентов брать оплату в болгарской валюте, потому что обменивать иностранные деньги потом будет рискованно.

"Да, это опасно. Но у нас только одна жизнь, парень. Никто не будет с тобой считаться, если ты без денег", - сказал "резидент".

Дипломатические войны Болгарии и России

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Перевод: Лесь Дымань