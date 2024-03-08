Начало 2024 года стало "бенефисом" всех возможных разведок и шпионов, как официальных, так и "фрилансеров" (а это отдельный рынок). О них пишут в прессе, снимают кино и сериалы. Все это напоминает времена пика противостояния периода Холодной войны.

Почему такое обострение произошло именно сейчас? Потому что, собственно, "Холодная война 2.0" уже началась. Есть ли нам с этого выгода? Да, потому что наконец Запад вступил в прямое противостояние с Кремлем. Война для них, хоть и "холодная", но заставляет европейцев задумываться о своих слабостях в случае войны "горячей". Ведь все понимают, что "правило эскалации" всегда заставляет повышать ставки. Нам важно, что теперь, хотя бы в борьбе со шпионами, мы не одиноки.

Россиянам много лет позволяли в ЕС все, что им заблагорассудится - открыто направлять в европейские страны шпионов под дипломатическим прикрытием, подкупать (в том числе через официальные фонды) политиков или партии. После открытого нападения на Украину Запад немного "проредил" ряды российских агентов, потому что, собственно, они раньше не очень то и прятались, но сейчас Кремль делает "камбэк".

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Украинцы же, вместе с более активными западными разведками (главным образом, это британцы), фактически "деклассировали" российские службы на территории Украины. Удар по российским спецслужбам в 2022 году стал, на самом деле, двойным. После провала российского наступления на столицу и Харьков там начались, если не "чистки", то точно масштабная реорганизация.

Ведь ФСБ и разведка из "болот" годами рассказывала Путину, как у них все "схвачено" в Украине, сколько здесь "ручных" Медведчуков и других агентов, "осваивала" миллиарды денег. А 24 февраля 2022-го получился "пшик" - Украина устояла.

Из-за этого главу Службы внешней разведки Нарышкина в 2022 году даже отправляли под домашний арест. Потому что вся эта история с "Киевом за 3 дня" и "Харьковом за полчаса", сама идея "быстрой и победоносной СВО" базировалась на рисованных рапортах именно от сытых и непуганых российских шпионов.

В 2023 году россияне сделали себе второй выстрел в ногу в "тайной войне", убрав Пригожина, самого Вагнера-Уткина и ослабив группу Вагнера по миру. Это не единственная такая группа, но самая большая и эффективная. Была... Пока не "споткнулась" через Бахмут и не потеряла чуть ли не все свое европейское звено, вместе с руководством.

И здесь подходим к современным событиям - потому что Кремль провел работу над ошибками. Пока американцы разбирались в себе, а европейцы полагались на американцев, россияне работали. Европейцы спохватились только сейчас, когда россияне убедились в своих силах и вновь начали активно действовать непосредственно под носом у европейских лидеров.

Россияне откопали старые методички еще 60-х годов, как в деле военном, так и в шпионаже. Откуда, вы думаете, взялись все эти "мясные штурмы", "линии Суровикина", если россияне, в принципе, "ретросексуалы" - любят лишь прошлое, камлают на "можем повторить" и не способны сделать ничего принципиально нового? Вот именно из "учебников" времен Холодной войны. Они реанимировали опыт КГБ. Но адаптировали его к современным технологиям.

Сейчас россияне уверены, что всех побеждают, поэтому активировали много своих "спящих" групп и "консерв" (местных агентов влияния), чтобы Путин под выборы получил хорошую картинку - что Запад слабый и "шатается". Постоянные скандалы и "сливы" компромата в СМИ, диверсии в ЕС, убийства и тому подобное. Все это и перепугало европейцев.

Это создало эффект "информационной бомбы" для уважаемых европейских бюргеров и рантье, привыкших думать о климате и круассанах на завтрак, а не о собственной безопасности. А россияне показали, что в опасности все в Европе. Если немецкого генерала можно достаточно просто прослушать, то что будет с "обычным смертным"?

И вот это нам на руку, ведь раньше европейцы смотрели на "украинскую войну" исключительно через телевизор. Как на что-то далекое, не несущее угроз им лично. "Новая нормальность" была где-то очень далеко. Осознание того, что угрозы уже их буквально окружают создало "вау-эффект" для западных и прозападных политиков.

Здесь следует добавить, что россияне, к сожалению, многому научились у украинцев, когда с нами же и боролись. Ведь наши спецслужбы создали огромную подпольную инфраструктуру в самой РФ. В том числе через "заробитчан" или "беженцев", которые попадали в РФ почти беспрепятственно годами. И это не только шпионы, которые просто наблюдают, но и оперативники, которые периодически делают диверсии, масштабируют сеть через вербовку несогласных с Путиным (а из-за политики "закручивания гаек" таких становится все больше).

Украинцы уже даже перешли к открытым акциям за пределами РФ - в том же Судане, где, неожиданно, появился украинский ГУР и поломал планы россиянам. Украинцы действовали точечно, но эффективно. Потому что, собственно, школа у наших разведчиков с россиянами одна - постсоветская, но, благодаря доступу к западным наработкам, наши разведчики смогли совместить лучшее как из советского, так и западного опыта с большим "наклоном" в современные технологии.

Если верить СМИ, то наши тайные группы спасли президента Судана от захвата пророссийскими силами, аффилированными с Вагнером. А потом наши военные консультанты помогли правительственным войскам отбить город Омдурман - второй по населению в стране. И сделали это, якобы, нарушив логистику пророссийских повстанцев с помощью дронов. И это с группировкой в 100-200 человек, если верить прессе. Для сравнения, россияне оперируют там тысячами оперативников и наемников.

Этот украинский опыт россияне и хотят адаптировать по миру. В том числе и в "мирной" Европе, которая до сих пор не может привыкнуть к реалиям "Второй Холодной". Кроме того, Кремль до сих пор имеет почти неограниченный финансовый ресурс для подкупа европейских "фрилансеров" и чиновников, который активно использует (Путин скорее сократит россиянам социальные бюджеты, чем тайные расходы).

Под наибольшей угрозой сейчас наиболее лояльные РФ европейские страны, из которых российские агенты действуют по всему Западу. Это, прежде всего, Австрия, а также "нейтральная" Швейцария, где российские агенты-дипломаты даже не прячутся. Плюс Словакия, Венгрия, а также та же Германия, где россияне имеют сильное влияние еще со времен ГДР. Даже в немецкой прессе пишут, что западные партнеры не зовут немецких коллег на различные важные встречи или операции, потому что "об этом сразу узнают россияне". Также большое влияние Кремль имеет в Балканских странах.

Косвенным свидетельством "проколов" именно западных спецслужб может быть инцидент во время визита в Украину главы МИД Германии госпожи Бербок. О ее маршруте сразу узнали россияне и даже отправили дрон, который ее кортеж сопровождал, из-за чего визит прервали.

Похожая ситуация, но уже с прямым ударом ракетой по морскому терминалу, произошла во время визита греческой делегации в Одессу. Тогда, по разным данным, ракета ударила то ли в 150, то ли в 500 метрах от местонахождения президента Зеленского и его греческого визави.

Почему это "косяк" именно западных служб, а не наших? Потому что о визитах сразу сообщили именно зарубежные СМИ. Кроме того, даже во время поездок Владимира Зеленского на фронт, россияне об этом не знали, а здесь как-то узнали сразу. Поэтому с большой вероятностью, если "прокол" где-то и происходит, то на стороне именно партнеров.

Впрочем, такая прямая угроза жизни заставит европейцев еще больше задуматься о сопротивлении российским агентам, что нам может быть полезным. Если бы еще во время ракетного удара не было погибших или пострадавших...

Европейцы до сих пор легкомысленно относятся к собственной кибербезопасности и конфиденциальности данных. Поэтому представители того же немецкого Минобороны используют "сверхсложные" пароли "1234", о чем пишет Bild, или обсуждают секретные дела с вай-фай сети отеля в Сингапуре. Но Россия делает все, чтобы европейцы "опомнились" и подняли собственные "методички" времен Холодной войны.

Европа имеет большой потенциал в "тайной войне", ведь имеет большой финансовый и технологический ресурс. Главное, что им для этого нужно - политическая воля. А наглость россиян их фактически к этому принуждает. Запад все больше просыпается и осознает угрозы Кремля лично для чиновников, политиков и граждан.

Хотя бы на "тайных фронтах" украинцы уже не будут одни, что нам на пользу. И скоро наших партнеров значительно увеличится. Потому что Путин обязательно пойдет дальше по пути эскалации.