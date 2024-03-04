Минобороны Германии использовало для доступа к аудиозаписи ответа пароль "1234".

Минобороны ФРГ "защитило" комментарий о прослушке Россией немецких офицеров очень "оригинальным" паролем – 1234, сообщает BILD.

Как пишет издание, на сайте Минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста.

"Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там сегодня в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам. Файл "защитили" с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой. Он состоит из четырёх цифр: 1234", - пишет издание.

Видео дня

Журналист BILD называет такое решение "как минимум нелепым" на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров".

"Остаётся надеяться, что 1234 и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны", — пишет журналист.

Слитые разговоры немецких офицеров

Ранее российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, во время которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту. Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине, назвав этот инцидент "большой проблемой".

При этом, как отмечают западные эксперты, у России может быть гораздо больше перехваченных разговоров, в частности, записи Шольца.

Вас также могут заинтересовать новости: