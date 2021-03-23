В посольстве России в Софии назвали это решение «очередным безосновательным демаршем».

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Читайте такжеПрезидент Евросовета призвал Путина выполнять Минские соглашенияОб этом пишет bTV со ссылкой на заявление болгарского МИД, передает Радио Свобода.

22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве России в Софии назвали это решение «очередным безосновательным демаршем». Там заявили, что это не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога.

Дипломатические войны Болгарии и России

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Автор: Людмила Жерновская