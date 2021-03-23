Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Читайте такжеПрезидент Евросовета призвал Путина выполнять Минские соглашенияОб этом пишет bTV со ссылкой на заявление болгарского МИД, передает Радио Свобода.
22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
В посольстве России в Софии назвали это решение «очередным безосновательным демаршем». Там заявили, что это не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога.
Дипломатические войны Болгарии и России
18 марта в столице Болгарии Софии во время секретной операции задержали нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
Ранее, в сентябре 2020 года в Болгарии начали досудебное производство по статье о шпионаже в отношении двух дипломатов из России. Следствие считает, что с 2016 года по настоящее время россияне собирали для российской военной разведке информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники.
- В декабре 2020 года МИД Болгарии объявило персоной нон грата дипломата посольства России из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом.
- В январе 2020 года из Болгарии выслали двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Это были первый секретарь консульского отдела посольства РФ и сотрудник торгового представительства РФ. По версии болгарских властей, россияне собирали информацию о механизмах избирательного процесса в республике, а также данные об энергетике.
- В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже.
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