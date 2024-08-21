Немецкий канцлер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину и останется ее крупнейшим сторонником в Европе.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что Украина не консультировалась с Берлином по поводу своего вторжения в Россию 6 августа и что он ожидает, что военная операция будет ограниченной по времени и территории.

Выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, Шольц сказал, что Берлин внимательно следит за дальнейшим развитием событий вокруг вторжения, пишет Reuters.

"Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень секретно и без обратной связи, что, безусловно, обусловлено ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени", - сказал Шольц.

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Отдельно Шольц сказал, что Германия продолжит быть, как он сказал, крупнейшим сторонником Украины в Европе после разногласий в последние дни по поводу того, что некоторые называют колеблющейся поддержкой Германии Киева из-за внутренней политики.

Неуклюжая трехсторонняя коалиция Шольца, которая с трудом достигла соглашения по своему бюджету, планирует вдвое сократить свою помощь в следующем году, делая ставку на то, что дефицит будет компенсирован планом G7 одолжить Украине 50 миллиардов долларов.

Шольц сказал, что план G7 использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления кредитов был "технически сложным, но политически понятным" и значительно увеличит поддержку Украины.

"С 50 миллиардами долларов вместе с фондами, предоставленными на национальном уровне, это будет больше, чем то, что было доступно Украине в плане поддержки на сегодняшний день", - сказал он.

Операция в Курской области - мнение ЕС

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что снятие ограничений от партнеров Украины на использование сил и средств против российских оккупантов поможет продвижению мирных усилий и спасет жизни украинцев. Также он отметил, что Курская операция "нанесла серьезный удар по нарративу российского президента Путина".

"Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, имело бы несколько важных последствий", - написал Боррель.

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