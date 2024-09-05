Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вся операция под Курском была бы ненужной, если бы союзники сняли ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по основным преимуществам России в огневой мощи там, где они расположены, далеко за линией фронта.

Как пишет Bloomberg, большое внимание при оценке "Курского гамбита" Зеленского не без оснований уделяется тому, сможет ли этот шаг заставить президента Владимира Путина отвести войска с линии фронта на востоке Украины, в Донбассе. Если это произойдет, то операция будет иметь военный успех, ослабив давление на фронт, который медленно прогибался.

"Пока что это не работает. Вместо этого Россия усилила атаки на Донбассе, одновременно собирая вместе разношерстную группировку сил из других регионов, чтобы остановить украинское наступление на Курск. Но фокус может быть в некотором смысле неверным", - пишет обозреватель Марк Чемпион.

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Отмечается, что если Курское наступление сможет - как Зеленский явно надеется - мобилизовать поддержку союзников и поставки оружия, а также убедить западных лидеров снять ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия, он сможет добиться гораздо большего.

"Нейтрализовав ключевые преимущества России, Украина сможет ослабить давление на свою оборону даже без отвода российских войск. Кроме того, Киеву может достаться небольшая территория, которую можно будет обменять в ходе будущих переговоров. Этот, безусловно, оптимистичный сценарий обеспечит не только тактические военные выгоды, но и стратегические, способные повлиять на исход войны в целом", - сказано в статье.

По мнению автора, если курская операция не сможет активизировать Запад или даже ослабить ограничения на оружие дальнего радиуса действия, эти потенциальные стратегические выгоды будут потеряны.

"Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск на Донбассе, и Путин окажется на пути к завоеванию оставшейся части Донецкой и Луганской областей. В какой-то момент Украине придется просить мира на условиях, которые, как показала аналогичная сделка в 2014 году, только подстегнут Путина вернуться к драке позже", - пишет Чемпион.

Он отмечает, что все заинтересованные стороны, включая Зеленского, знают, что это противостояние закончится за столом переговоров и вопрос в том, на чьих условиях.

"Западные лидеры должны наконец определить, что победой для Украины является обеспечение сильной позиции на переговорах, и разработать финансовую и военную стратегию для достижения этой цели. У них есть средства, и они могут начать с отмены ограничений на ракеты дальнего радиуса действия", - добавил аналитик.

Операция в Курской области - детали

Успех операции ВСУ в Курской области не имел существенного влияния на нынешнюю оперативную ситуацию в Донецкой области, а именно на Покровском направлении. Сейчас это направление остается самым сложным, поскольку бои не прекращаются. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Он отметил, что бригада провела успешные локальные наступательные действия, но на других участках фронта ситуация остается очень сложной.