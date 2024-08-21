Также на следующей неделе дипломат встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что снятие ограничений от партнеров Украины на использование сил и средств против российских оккупантов поможет продвижению мирных усилий и спасет жизни украинцев. Также он отметил, что Курская операция "нанесла серьезный удар по нарративу российского президента Путина".

"Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, имело бы несколько важных последствий", - написал Боррель на своей странице в соцсети X.

По словам дипломата, речь идет о таких последствиях:

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усиление самообороны Украины, лишение России "убежища для нападений и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры".

спасение жизни и уменьшение разрушений в Украине.

помощь по продвижению мирных усилий.

Также Боррель анонсировал встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая состоится на следующей неделе.

"Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины", - отметил высокий представитель ЕС.

Курская операция - последние новости

Как писал УНИАН, старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков считает, что Силы обороны Украины могут взять в плен не тысячи, а сотни российских оккупантов, которые могут попасть в котел на реке Сейм, что в Курской области. По его словам, даже сотни оккупантов - это возможность заметно пополнить украинский обменный фонд, что позволит в будущем вернуть домой наших защитников.

В свою очередь Силы специальных операций ВСУ показали, как украинские военные уничтожают инженерную технику, мосты и переправы России в Курской области. В частности было поражено и уничтожено скопление техники, полевой склад боекомплекта, ГСМ, комплекс РЭБ и 152-мм пушку Д-20.

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