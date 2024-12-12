'Сделаю это снова': Шольц собирается еще раз позвонить Путину, - Die Zeit

Шольц отметил, что прошлый диалог с Путиным был неприятным.

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании снова позвонить ему. Он отметил, что прошлый диалог был неприятным, сообщает Die Zeit.

В издании отметили, что в ежегодном обзоре немецкого телеканала RTL Шольц вновь проккоментировал свой телефонный разговор с Путиным.

"Это было неприятно, потому что он просто еще раз рассказал все свои нарративы", - сказал канцлер ФРГ.

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Шольц заявил журналистам, что разговор с Путиным был необходим, чтобы дать ему понять, что нельзя надеяться на ослабление немецкой поддержки Украины. Помимо этого канцлер Германии подчеркнул, что хотел убедить российского диктатора в том, что ему необходимо вывести свои войска с Украины.

Также Шольц добавил, что собирается снова позвонить Путину:

"Это необходимо сделать, и я сделаю это снова. Но мы не должны питать никаких иллюзий".

Звонок Шольца Путину - что известно

Напомним, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. В ходе разговора, который длился около часа, Шольц заявил собеседнику, что ФРГ продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок канцлера Германии Путину "ящиком Пандоры". По его словам, российскому диктатору крайне важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

Позже Шольц попытался оправдать свой звонок Путину. Он сказал журналистам, что хотел узнать у лидера Кремля его отношение к войне в Украине.

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