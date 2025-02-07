В частности, американский президент вспомнил о ситуации вокруг USAID.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на критику в адрес Илона Маска. Глава Белого дома заявил, что миллиардер делает "замечательную работу".

Так он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что Маск якобы объявил Вашингтону войну. В частности, он вспомнил о ситуации вокруг агентства USAID.

"Илон делает замечательную работу. Он выявляет масштабные мошенничества, коррупцию и расточительство. Вы видите это с USAID, но вы увидите это еще больше с другими агентствами и другими частями правительства", – заявил американский президент журналистам во время встречи с премьер-министром Японии Шиґеру Ишибой.

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Трамп отметил, что Илон Маск давно хотел сделать это, и он имеет "фантастическую" команду для этого.

Илон Маск - последние новости

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Соединенные Штаты должны полностью переделать свои оружейные программы. В противном случае Штаты "с треском" проиграют следующую войну. По его словам, нынешняя стратегия США заключается в "производстве небольшого количества оружия по высокой цене для ведения вчерашней войны".

Ранее стало известно, что суд отобрал у Маска доступ к данным о платежах Казначейства США. Такое решение стало ответом на деятельность Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого миллиардером.

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