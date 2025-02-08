Провести аудит расходов Маску поручил президент США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поручил миллиардеру Илону Маску провести аудит расходов Пентагона. Об этом сообщает CNN.

"Пентагон, образование, практически все. Мы собираемся пройти через все так же, как это было очень плохо с тем, через что мы только что прошли (имеется в виду ликвидация USAID, – ред.), с этой ужасной ситуацией, через которую мы только что прошли. Это было очень, очень обидно. Вы не найдете ничего подобного, но вы найдете многое. И я поручил ему проверить образование, проверить Пентагон, который является военным ведомством. И, знаете, к сожалению, вы найдете некоторые вещи, которые являются достаточно плохими. Но я не думаю, что вы увидите что-то подобное тому, что мы только что увидели", – заявил американский президент.

На дальнейшие вопросы журналистов о том, предостерег ли Трамп Маска от того, "чего он не может касаться", глава Белого ответил, что "мы это не обсуждали".

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Однако он акцентировал, что диктует, в каких сферах он хочет, чтобы Маск работал. По словам Трампа, он выбирает "цель" и говорит Маску и его сотрудникам, чтобы они "занялись ею".

"Могут быть сферы, в которых мы не будем работать, но я думаю, что все очень перспективно. Я поручил ему заняться образованием, военной сферой, другими сферами, и они обнаруживают огромные объемы мошенничества, злоупотреблений, растрат и всех этих вещей", – добавил Дональд Трамп.

Дональд Трамп и Илон Маск

Как известно, Илон Маск был одним из крупнейших доноров предвыборной кампании Дональда Трампа. СМИ писали, что миллиардер потратил не менее $288 миллионов на выборы 2024 года, поддерживая Трампа и республиканцев.

После выборов Трамп поручил Маску возглавить недавно сформированный "Департамент эффективности правительства", задача которого – сократить федеральные расходы.

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