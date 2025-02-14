Победа России или крах Украины не приведет к миру, заявил канцлер.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент принять резолюцию о чрезвычайной ситуации в связи с мировыми событиями последних 24 часов и заявлениями США относительно войны в Украине.

"Я согласен с президентом США: война России против Украины должна закончиться как можно скорее. Смерти и кровопролитию должен быть положен конец. Мы это знаем: Никто не хочет мира больше, чем Украина. Но в то же время абсолютно понятно, что победа России или крах Украины не приведет к миру, а наоборот. Это поставило бы под угрозу мир и стабильность в Европе, даже далеко за пределами Украины", – подчеркнул он на пресс-конференции.

Шольц отметил, что Германия должна работать с партнерами, чтобы "уверенно и преданно представлять наши интересы на предстоящих переговорах", ведь эти переговоры будут касаться и Европы

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"Мы, европейцы, являемся теми, кто больше всего поддерживает Украину, так долго, как это необходимо, и даже после возможного мирного соглашения. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев. Это правда. Мы соглашаемся с этим со всеми нашими друзьями и партнерами в Европе", – добавил канцлер.

Шольц сказал, что нужно срочно принять резолюцию о признании войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы чрезвычайной ситуацией в понимании статьи 115(2) Основного закона. Это станет гарантией того, что поддержка Украины больше не будет осуществляться за счет других задач, которые государство должно выполнять по отношению к собственным гражданам.

Кроме того, канцлер предлагает реформировать "долговой тормоз" – исключить военные расходы из расчета госдолга для обеспечения поддержки Украины и укрепления обороноспособности самой Германии.

Как в Европе реагируют на заявления Трампа по Украине

Как известно, 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В Европе такой шаг многих ошарашил. Как пишет Bloomberg, некоторые чиновники считают, что это может сигнализировать о том, что Трамп "сдает" Украину.

В то же время неназванный представитель Минобороны Великобритании, которого цитирует The Times, заявил, что "не для того украинцы воевали три года, теряли своих сыновей и дочерей, чтобы их исключили из обсуждений их будущего". По его словам, на месте украинцев он бы "передал Трампу тот же месседж, что и те, кто был на острове Змеином". Речь идет о словах, которыми отправили российский военный корабль по всем известному курсу.

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