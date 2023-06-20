Канцлер предложил чиновнику воспользоваться тем влиянием, которым Китай обладает над Россией, чтобы завершить войну.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал премьер-министра Китая использовать то влияние, которое КНР имеет над Россией, чтобы завершить войну в Украине. Напомним, что ранее китайский полковник заявил, что Путин потерял авторитет из-за отсутствия успехов в Украине.

С соответствующим призывом Шольц обратился к Ли Цяну во вторник во время визита чиновника в Берлин. Об этом канцлер упомянул во время совместной пресс-конференции, сообщает CNN.

"Сейчас важно избежать замороженного конфликта", - сказал Шольц

По его мнению, Пекин может использовать связи с Москвой, чтобы заставить Путина вывести армию РФ из Украины.

Также глава немецкого правительства акцентировал, что Китай не должен идти на сотрудничество с РФ в вопросе поставок оружия. Отдельно Шольц остановился на вопросе ядерного оружия, отметив, что запрет на его использование является особенно важным.

По данным CNN, Шольц и Ли Цян продолжат двусторонние правительственные консультации во вторник во второй половине дня вместе с главой Минэкономики Германии Робертом Хабеком и главой Национальной комиссии развития и реформ Китая Чжэн Шаньцзе.

Отмечается, что согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, по итогу 2022 году Китай стал важнейшим торговым партнером Германии.

Такое место КНР занимает в соответствующем рейтинге уже седьмой раз.

Деятельность КНР на дипломатическом уровне - есть прорыв с США

Напомним, что сегодня лидер США Джо Байден подвел итоги визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай (чиновник находился в командировке два дня).

Политик отметил, что Блинкен совершил "адскую работу" и что Америка в настоящее время идет по правильному пути в контексте налаживания отношений с Китаем. Байден заявил, что "прогресс есть".

Отметим, что отношения между США и Китаем перешли на новый уровень напряжения после случая, когда Пентагон сбил китайский шар-шпион у побережья Южной Каролины. Это произошло 4 февраля по приказу Джо Байдена.