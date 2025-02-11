Он уверяет, что Германия продолжит помогать украинской армии.

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает сохранения военной помощи Украине со стороны новой администрации Белого дома.

Как передает ntv, политик заверил, что во время переговоров с новым президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом агитировал за продолжение поддержки Украины. По словам Шольца, необходимо послать четкий сигнал кремлевскому правителю Путину, чтобы тот не рассчитывал на уменьшение поддержки Украины.

В то же время канцлер уклонился от ответа на вопрос о гарантиях безопасности и вероятном присутствии европейских солдат в Украине без участия американского военного контингента:

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"Главную роль будет играть тот факт, что друзья Украины должны будут гарантировать, что она и в дальнейшем будет иметь очень сильную армию, уровень которой будет даже выше американского".

Последние заявления Шольца по Украине

Напомним, недавно немецкий канцлер негативно высказался о намерениях Трампа связать поддержку Украины с правом доступа к ее металлам.

Также он назвал неуместными обсуждения отправки европейских миротворцев в Украину. Он считает, что сначала должны состояться реальные переговоры.

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