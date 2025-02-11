Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает сохранения военной помощи Украине со стороны новой администрации Белого дома.
Как передает ntv, политик заверил, что во время переговоров с новым президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом агитировал за продолжение поддержки Украины. По словам Шольца, необходимо послать четкий сигнал кремлевскому правителю Путину, чтобы тот не рассчитывал на уменьшение поддержки Украины.
В то же время канцлер уклонился от ответа на вопрос о гарантиях безопасности и вероятном присутствии европейских солдат в Украине без участия американского военного контингента:
"Главную роль будет играть тот факт, что друзья Украины должны будут гарантировать, что она и в дальнейшем будет иметь очень сильную армию, уровень которой будет даже выше американского".
Последние заявления Шольца по Украине
Напомним, недавно немецкий канцлер негативно высказался о намерениях Трампа связать поддержку Украины с правом доступа к ее металлам.
Также он назвал неуместными обсуждения отправки европейских миротворцев в Украину. Он считает, что сначала должны состояться реальные переговоры.