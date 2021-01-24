Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер считает, что продолжение строительства газопровода должно быть тесно увязано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине.

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2".

Читайте также"Вышло мало людей": у Путина прокомментировали акции протеста в РоссииИнтервью Линднера изданию Der Spiegel цитирует Deutsche Welle.

"Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как Северный поток - 2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - отметил он.

По словам Линднера, продолжение строительства газопровода должно быть тесно увязано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине. В связи с этим политик указал на возможность создания механизма безопасности.

"Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку - 2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", - пояснил лидер СвДП.

История "Северного потока-2"

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Автор: Светлана Закелова