Зоран Заев отметил, что расходы покроет США.

Власти Северной Македонии готовы принять беженцев-граждан Афганистана, которые бегут от талибов. Им предоставят жилье "в отелях и на курортах".

Об этом рассказал премьер-министр страны Зоран Заев в комментарии "Канал 5 ТВ".

По его словам, помощь беженцам предоставляется при поддержке США, чтобы спасти жизни людей.

"Афганистан переживает возможную гуманитарную катастрофу, и поэтому мы, как правительство, сообщили нашим стратегическим партнерам в США, что мы готовы помочь в соответствии с нашими возможностями. Для того чтобы спасти жизни местного населения, мы сообщили, что мы готовы взять на себя и принять гражданское население Афганистана, которое работало ради мира в этой стране за последние 20 лет, было местной поддержкой союзных сил НАТО, включая нашу армию, и принять активистов демократических гуманитарных организаций и правозащитных организаций в Афганистане", - заявил Заев.

Читайте такжеСамолет ВВС Афганистана упал на территории Узбекистана – СМИ (фото)При этом он отметил, что гражданам Афганистана предоставят жилье "в отелях и на курортах". Кроме того, политик указал, что расходы покроет США.

Ситуация в Афганистане

Талибан вошел в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Из захваченной талибами столицы Афганистана украинский самолет эвакуировал 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.

Автор: Анастасия Горбачева