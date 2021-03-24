Сам Байден не считает новые ракетные пуски Пхеньяна провокацией.

Северная Корея провела стрельбы ракетами малого радиуса действия – сразу после того, как резко осудила Вашингтон за военные учения с Южной Кореей.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post. Отмечается, что эти ракетные пуски стали первым вызовом, который северокорейский лидер Ким Чен Ын бросает новому президенту США Джо Байдену. Политика Белого дома в отношении Северной Кореи пока остается неясной.

При этом сам Байден не считает ракетные пуски провокацией. Как сообщает BBC, американский лидер в своем заявлении по инциденту сослался на чиновников Минобороны США – они назвали это «обычным делом».

Ракетный пуск, о котором первоначально сообщили американские СМИ, в дальнейшем был подтвержден официальными лицами США и министерством обороны Южной Кореи.

В Южной Корее сообщили, что две крылатые ракеты были запущены в Желтое море рано утром 21 марта.

В ходе стрельб Северная Корея запустила ракеты, которые не нарушают резолюции Совбеза ООН.

Отношения Пхеньяна и Вашингтона в 2021 году

Ранее Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, озвучила резкое предупреждение в адрес администрации президента США Джо Байдена, потребовав у американской стороны «не распускать вонь».

Данное предупреждение прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи, которые проводятся в урезанном формате, как штабная симуляция.

При этом в Белом доме сообщили, что несколько недель безуспешно пытались наладить контакт с Пхеньяном.

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Автор: Дмитрий Захаров