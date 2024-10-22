Запад "очень сдержанно" воспринял информацию о планах РФ и КНДР отправить северокорейских солдат на фронт в Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
"Относительно КНДР. В РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски", - сказал Зеленский.
Зато, по словам президента, активно реагирует на эти события правительство Южной Кореи.
"От Южной Кореи как раз, мне кажется, были очень прямые ударения, что КНДР помогает россиянам и снарядами, и оружием, и военными. Мне кажется, от них я видел открытый этот сигнал", - сообщил Зеленский.
Президент добавил, что у Украины есть нормальный диалог с Южной Кореей.
"В принципе, они нас поддерживают", - сказал Зеленский.
При этом, по словам президента, у Южной Кореи есть соответствующий конституционный статус, который запрещает прямую военную помощь Украине.
"Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", - сказал Зеленский.
Относительно причин, которые побудили Северную Корею включиться в российскую войну против Украины, то Зеленский видит здесь чисто экономический интерес.
"Я думаю, из-за денег. Я думаю, Северная Корея - очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а потом отправлять контингент. Потому что как им управлять, как им командовать? Я о языке. Думаю, это серьезные сложности", - подчеркнул Зеленский.
Война в Украине: вступление КНДР
Как писал УНИАН, Южная Корея рассматривает возможность отправки Украине наступательного вооружения, если войска КНДР присоединятся к россиянам на фронте. Такую возможность рассматривают в правительстве страны.
Между тем Северная Корея отвергла обвинения со стороны Южной Кореи и Украины относительно отправки своих солдат для участия в войне на стороне России, назвав это "безосновательными слухами".