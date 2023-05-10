По центральным городам Израиля запустили десятки ракет, активно работает система защиты "Железный купол".

По центральным городам Израиля боевики "Исламского Джихада" запустили десятки ракет: по округам раздается воздушная тревога, в Тель-Авиве люди разбегаются в панике.

Подробности о ракетной атаке сообщил офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его данным, в Израиле продолжается военная операция "Щит и стрела".

В ответ на утренние удары по боевым расчетам боевиков и инфраструктуре "Исламского джихада" в секторе Газа, палестинцы начали ракетный обстрел. Левин уточнил, что уже было два запуска боеголовок. Также к атаке по стране угрожает присоединиться ливанская организация "Хезболла". Речь идет о возможном запуске дронов-камикадзе Shahed 136.

Видео дня

По целям работает система противовоздушной обороны "Железный купол". Уже перехвачены три ракеты над крупнейшими городами.

Всех граждан призывают следовать распоряжению Службы тыла и переходить в укрытия. В некоторых городах, в частности в столице Тель-Авив, люди массово разбегаются из-за ракетной угрозы.

Также издание The Jerusalem Post уточняет, что операция армии Израиля (ЦАХАЛ) "Щит и стрела" длится вторые сутки. Во время утреннего удара по сектору Газа удалось убить одного боевика. Еще один член "Исламского Джихада" получил ранения.

СМИ пишут, что силы ЦАХАЛ 9 и 10 мая находятся в состоянии повышенной готовности, в ожидании ответной атаки.

Силы ЦАХАЛ начали операцию "Щит и стрела"

Напомним, что Армия обороны Израиля в ночь на 9 мая начала спецоперацию по сектору Газа "Щит и стрела". В рамках первой атаки удары наносились по объектам "Исламского джихада" (силы Палестины). Тогда сообщалось о ликвидации 13 человек и ранении 20 палестинцев. При этом в "Исламском джихаде" подтвердили смерть троих командиров.

Напомним, что стороны инициировали новый "обмен" ударами 3 мая из-за смерти после 87-дневной голодовки известного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана.

Вас также могут заинтересовать новости: