Ливанское направление оставалось относительно спокойным для Израиля с 2006 года.

Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ливана – самому крупному за последние 27 лет. Об этом пишет The Times of Israel.

В течение дня зафиксировано 34 ракетных пуска со стороны Ливана. Также несколько ракет ночью и утром были запущены по Израилю из Сектора Газа. Армия обороны Израиля утверждает, что 25 ракет удалось перехватить системой "Железный купол", пять упали на израильской территории, легко ранив двух человек. Еще четыре ракет "пропали" в неизвестной локации.

Базирующаяся в Ливане шиитская исламистская группировка "Хезболла" отрицает свою причастность к обстрелу, но один из ее лидеров Хашем Сафи ад-Дин отметил, что "попытки Израиля нанести ущерб мечети Аль-Акса и нашим святыням вызовут пожар в регионе".

Видео дня

По некоторым сведениям, за атакой могут стоят палестинские группировки, т.е. сунниты. Однако им, вероятно, всё же помогали боевики "Хезболлы".

Конкретных ответных мер власти Израиля пока не предприняли. Депутат от партии "Ликуд" Дэнни Данон призвал к "непропорциональному" ответу на "языке силы".

Ситуация в Израиле

В последние две ночи между израильской полицией и палестинцами произошли ожесточенные столкновения из-за мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильские власти утверждают, что молодые палестинцы в нарушение правил пронесли на территорию мечети камни и фейерверки, после чего попытались забаррикадироваться внутри.

Израильская полиция провела силовую операцию, в ходе которой непосредственно в мечети были задержаны несколько сотен палестинцев. При этом палестинская сторона обвиняет Израиль в неспровоцированной агрессии против верующих.

Помимо постоянных стычек между палестинцами и полицией внутри Израиля, страна участвует в непрекращающейся войне на территории соседней Сирии. Там израильская авиация периодически наносит удары по военным объектам иранских сил.

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