Солдаты ЦАХАЛ взорвали здание парламента ХАМАС через два дня после того, как сфотографировались там.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила здание парламента группировки ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщает пользователь @roysharon11 в Twitter и публикует соответствующее видео.

"Через два дня после того, как солдаты "Голани" (пехотная бригада Армии обороны Израиля - ред.) позировали в ней: ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАС в Газе", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что парламент ХАМАС удалось захватить военным 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани".

Война в Секторе Газа-последние новости

Армия Израиля проводит операцию в главной больнице Сектора Газа. Израильские военные заявили, что провели рейд против боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа, призвав их сдаться. Тысячи палестинских граждан все еще прячутся в крупнейшей больнице Сектора Газа.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш сообщил, что израильские войска провели рейд в западной части медицинского комплекса.

"Там, где мы находимся, слышны сильные взрывы и пыль. Мы считаем, что взрыв произошел внутри больницы", - сказал Бурш.

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы ЦАХАЛ достигли ворот главной больницы города Газа. В больнице, по словам медиков, пациенты, в том числе новорожденные, умирали из-за нехватки топлива.

Также мы информировали о том, что из Сектора Газа эвакуировали рекордное число иностранцев - 826 человек. Всех доставили в Египет.

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