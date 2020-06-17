Трюдо заявил, что "черные ящики" сбитого МАУ доставят во Францию в ближайшее время

Он пояснил, что задержка отправки была вызвана ограничениями, введенными странами вследствие пандемии COVID-19.

Иран отправит «черные ящики» сбитого украинского самолета МАУ над Тегераном во Францию в ближайшее время.

Об этом заявил премьер Канады Джастин Трюдо, передает DW.

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Он пояснил, что задержка отправки была вызвана ограничениями, введенными странами вследствие пандемии COVID-19.

«Мы собираемся и дальше оказывать давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей», – добавил Трюдо.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

7 июня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета «Международных авиалиний Украины.

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