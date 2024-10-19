Власти отрицают связь между блекаутом и "сбитым беспилотником", но горожане говорят, что свет пропал во время взрывов.

В российском Санкт-Петербурге около 300 многоэтажек остались без света, а также частично без воды после атаки беспилотников. Об этом сообщают российские телеграм-паблики.

"В районе 7 утра жители Петербурга сообщили, что слышали взрывы", – пишет "Астра".

Изданию "Фонтанка" в экстренных службах сообщили, что "был сбит беспилотник". Также жители сообщают, что в Выборгском и Приморском районах в Петербурге пропало электричество.

"Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка", "что-то грохнуло и обрубилось электричество", — пишут местные жители. Кто-то утверждает, что со стен падали картины.

По данным канала ВЧК-ОГПУ, без света остались в том числе объекты уличной инфраструктуры. В "Ленэнерго" сообщили, что блэкаут вызван аварией на электрической подстанции 110 кВ. По состоянию на 14 часов по Киеву, около 300 многоквартирных домов оставались без электричества и частично без горячего и холодного водоснабжения. Городские власти обещают устранить проблему к вечеру.

Атаки беспилотников в России

Как писал УНИАН, в ночь на 19 октября беспилотники атаковали завод "Кремний ЭЛ" в Брянской области. Это один из крупнейших производителей электроники в России.

По информации Defense Express, большинство продукции, которая производится на этом предприятии, идет именно на оборонные нужды.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что взрыв произошел "на чердаке нежилого дома", в результате детонации взрывного устройства якобы после сбития БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: