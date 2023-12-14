Учитывая низкий уровень торговли Великобритании и России, ограничения обеспечат возможность продолжать лишать РФ товаров, которые она могла бы использовать в своей войне.

Великобритания ввела новые санкции в отношении товаров, технологий и источников финансирования, которые могли бы поддерживать войну России против Украины. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что после незаконного вторжения РФ в Украину Великобритания и ее союзники ввели самые строгие санкции, которые когда-либо накладывались на крупную экономику. Так, импорт в Королевство из России упал на 94% за год после вторжения, тогда как экспорт упал на 74%.

Как уточнили в британском правительстве, новый пакет санкций опирается на этот рекорд. В частности, будет запрещен экспорт ряда товаров, которые несут риск военного или промышленного использования, а также новейших предметов, которые Украина нашла на поле боя, включая части машин и электронику.

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"Учитывая низкий уровень торговли Великобритании и России, эти санкции обеспечат нам возможность продолжать лишать Россию товаров, которые она могла бы использовать в своей войне. По сути, после этого несанкционированным останется только опасный, гуманитарный экспорт, продовольственный и медицинский экспорт", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон также нацелен на товары, которые увеличивают доход для финансирования военной машины Путина. Он запрещает импорт некоторых российских металлов, как было объявлено лидерами G7 в мае. Кроме того, правительство Великобритании вводит отдельное законодательство о запрете импорта алмазов из России и планирует продлить запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, если это можно будет сделать совместно с международными партнерами.

Законодательство также предусматривает ряд финансовых мер, направленных на поддержку компаний, которые решают выйти из России, чтобы уточнить и расширить сферу действующих санкций в отношении корреспондентских банковских операций, новые обязательства по отчетности, чтобы обеспечить большую прозрачность активов, хранящихся в Великобритании, и улучшить соблюдение существующего режима санкций.

"Основываясь на торговых потоках 2021 года, этот пакет содержит новые санкции в отношении 70 миллионов фунтов стерлингов потенциального экспорта Великобритании в Россию и 67 миллионов фунтов стерлингов импорта, а также усиленные санкции в отношении 662 миллионов фунтов стерлингов экспорта, который уже подпадает под ограничения", - резюмировали в британском правительстве.

Санкции против России - последние новости

На днях США объявили новый пакет санкций против лиц и компаний, которые помогают российскому ВПК. Под ограничения попали компании в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане, Таджикистане и на Мальдивах.

Раньше Евросоюз ввел санкции против лиц и компаний из Ирана из-за поддержки РФ. Они введены в связи с разработкой и производством дронов, которые Россия применяет в войне против Украины.

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