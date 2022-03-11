Абрамович владеет 28% акций в металлургической компании Evraz, которая работает на западе Канады.

Канада объявила о введении очередного раунда санкций, в том числе против олигарха Романа Абрамовича и 32 компаний, которые связаны с военным сектором Российской Федерации.

Об этом сообщает CBC News.

В целом новые санкции введены против пяти топ-бизнесменов, которые, как считается, способствовали президенту РФ Владимиру Путину вести войну против Украины.

Также санкции введены против 32 организаций и компаний, связанных с российскими вооруженными силами и службами безопасности, в том числе против российской службы внешней разведки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российская элита будет лишена возможности заниматься бизнесом в Канаде, а ее активы будут заморожены.

Отмечается, что олигарх Абрамович владеет 28% акций в металлургической компании Evraz, которая работает на западе Канады.

Накануне он попал под санкции Великобритании вместе с несколькими другими российскими олигархами.

Канада ранее ввела санкции против десяти представителей российских нефтяных и газовых монополистов "Роснефть" и "Газпром". Кроме этого, Канада выступила за остановку членства России в международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Также стало известно, что ведется обсуждение возможности безвизового режима с Канадой для украинцев, которые бегут от войны.

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