Меркель не исключает новых санкций против России

Говоря о санкциях против РФ в целом, Меркель отметила, что Берлин «ориентируется на конкретные поводы, одним из которых является украинский конфликт».

Германия сохраняет за собой право на введение против России санкций за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимана Хангошвили.

Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель, передает DW.

Она пояснила, что эту позицию ранее обсуждал глава МИД Германии Хайко Маас, и «теперь мы должны сначала дождаться, каким будет результат» дела.

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Говоря о санкциях против РФ в целом, она отметила, что Берлин «ориентируется на конкретные поводы, одним из которых является украинский конфликт». Еще одним основанием для возможных санкций она назвала кибератаки на Бундестаг, в которых обвиняют российских хакеров. По этому поводу власти ФРГ ведут переговоры на уровне стран Европы.

Как сообщал УНИАН, лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

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