Теперь этими вопросами будет заниматься подразделение финансовой разведки Латвии.

Латвия хочет ужесточить контроль над соблюдением санкций Европейского Союза против России, и как пишет Bloomberg, планирует для этого применять способы, которые она использует для пресечения незаконного финансирования.

Как пишет издание, страны Балтии занимают одно из самых уязвимых мест в ЕС в вопросе обхода санкций: порты, железнодорожные и автомобильные соединения делают их территорию естественным местом остановки для товаров, пытающихся найти путь в Россию.

"Теперь эта задача перейдет к латвийскому подразделению финансовой разведки, мандат которого расширится от расследования финансовых преступлений до контроля над торговыми санкциями. Агентство будет замораживать активы, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями, создавать пулы данных о санкциях, публиковать списки замороженных активов и поддерживать общедоступную поисковую систему по организациям и людям, которым грозят санкции ЕС", - пишет Bloomberg.

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При этом в финансовой разведке Латвии заявили, что расследования в первую очередь касаются тех, кто регулирует эти потоки за пределами страны.

"Большинство уголовных дел, возбужденных нашей налоговой и таможенной полицией, направлены не против латвийских компаний, а против других компаний, зарегистрированных в ЕС, которые используют Латвию в качестве транзитной страны", - заявил заместитель директора ПФР Паулис Ильенковс.

В последнее время внимание также было обращено на призывы запретить транзит российского зерна и марганцевой руды - элемента, который Россия может использовать в производстве военной продукции.

В конечном итоге это может повысить вероятность того, что Латвия вообще закроет торговлю. Остановка экспорта обойдется экономике примерно в два процентных пункта объема производства. Как отмечают в ЦБ страны, это приведет к небольшой рецессии, но это необходимо, чтобы уйти с рынка страны-агрессора.

Россия научилась обходить санкции

РФ научилась обходить санкции для выпуска оружия, получает детали из ряда стран. Что касается стран, в которых продают и отгружают компоненты, то Китай и Гонконг являются доминирующими поставщиками. России удалось перенаправить цепочки поставок. Другими ведущими каналами являются Турция и ОАЭ.

Ранее литовские спецслужбы сообщали, что некоторые компании, работающие в Литве, пытаются организовать экспорт оборудования, технологий и других запрещенных товаров в Россию.

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