Ограничения коснутся 43 военных чиновников и 17 организаций

Правительство Канады расширило санкции против Российской Федерации из-за войны в Украине. Таким образом, власти страны пытаются усилить давление на российскую военную машину.

Об этом сообщается на сайт правительства Канады.

Так, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к вторжению в Украину и военным преступлениям в Буче.

"Канада решительно осуждает убийство гражданских лиц в Украине и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в том числе в Буче", - говорится в сообщении.

При этом канадские власти продолжат работу с международными партнерами для координации действий и введения новых антироссийских санкции.

Как ранее сообщал УНИАН, Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный обсудил с Начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром очередные поставки вооружения и техники. Он добавил, что генерал Эйр лично прилагает много усилий для поддержки Украины.

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