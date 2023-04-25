Российские рыболовецкие суда в обход санкций перевозили оборудование для армии.

Российские рыболовные суда, которые втайне перевозили военное оборудование, заходили в порты Фарерских островов. Правительство Дании потребовало немедленной реакции.

В расследовании "Война теней" говорится, что рыболовные судна РФ "Лира" и "Эстер" прибыли в Норвегию с Фарерских островов, а на их борту обнаружили военное радиооборудование. Отмечается, что в период с 2015 по 2022 год российские суда заходили в порты Фарерских островов более 200 раз.

"Россия пытается спровоцировать конфликт между Фарерскими островами и Данией, поэтому правительство Дании должно немедленно реагировать", - цитирует депутата парламента Дании Мартина Лидегора, издание Wiadomości.

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При этом лидер консерваторов Серен Папе Поульсен заявил, что это вопрос внешней политики и безопасности, поэтому Фарерские острова должны закрыть свои порты для кораблей из РФ.

"Соглашение о рыболовстве с Россией - это исключительно вопрос Фарерских островов. У меня нет возможности вмешиваться, но, если там ведется шпионаж, Дания также обязана предотвратить это", - заявил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отношения России с Фарерскими островами - что известно

Европейский союз ввел санкции, которые препятствуют заходу российских судов в порты стран-членов. В свою очередь Фарерские острова не отказались от торговых отношений с РФ несмотря на то, что являются частью Дании, хоть и автономной. Они позволили заходить в порты российским рыболовным судам.

В свою очередь Дания не только поддеражала европейские ограничения против РФ, но и принимает активное участие в поставке военной помощи Украине. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от Дании ускорения поставки 100 танков Leopard-1.

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